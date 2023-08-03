台灣石斑魚暢銷 進口商喊加貨 陳吉仲：供應沒問題

Amy Feng說，出口到美國的石斑魚和午仔魚，品質優秀，上面附有二維碼，可以查清養殖地、何時捕撈等訊息。（記者劉先進／攝影）

參與「台灣農水產品推介記者會暨餐會」的進口商、康寶食品公司的東主Amy Feng表示，她一個月進一次貨，平均每月出售393.75公斤的石斑魚，這些貨在3周內銷售一空。下半年希望加大供貨，銷量增加50%，就是擔心台灣供貨量跟不上來。農業部長陳吉仲對本報表示，「我已經和她說，沒問題，保證供應！」

Amy Feng的公司主要進口台灣食品到到美國銷售。她說，選擇的產品為獲選「百大青農」的品牌。出口到美國的石斑魚和午仔魚，品質優秀，上面附二維碼，可以查清養殖地、何時捕撈，甚至是銷售到何地等訊息。

Amy Feng說，台灣的石斑魚、午仔魚從2018年就開始進入美國。但挑戰是價位太高。不過，公司積極採取不同的營銷和加工策略。所有魚都會經過清理。針對華人 消費群，採用一整條魚的包裝。而其他消費者則投放魚片包裝的產品。客人嘗試之後，覺得品質頗高，口碑增大，銷量提升。目前，每個月每一批貨物運輸到了之後，在三周內就銷售一空。平均而言，石斑魚和午仔魚每一批分別銷售393.75公斤，總計787.5公斤。「銷售的90%這些魚類為華人消費者購買，本地消費者只佔10%，希望未來在品牌知名度、包裝下功夫，讓個更多老外知道台灣的石斑魚產品。」

她分析，目前天氣炎熱，顧客消費能力有限。到了下半年，大家要過聖誕節 和感恩節，不少人胃口大開，消費能力增強。預計銷售量增加50%，她只是擔心太晚方面供貨不足。陳吉仲得知後說，會保證石斑魚等農漁產品的供應，「難得美國消費者喜歡。」