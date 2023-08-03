台灣農業部長訪美 推廣寶島食材

農業部部長陳吉仲（右）和名廚帕斯泰（左）共同推薦台灣美食。（記者劉先進／攝影）

「台灣農水產品推介記者會暨餐會」2日在西雅圖 舉行。記者會將石斑魚、毛豆、芒果、茶葉、果乾、蝴蝶蘭等優質農產品介紹給美國政要、進口商、通路業者及媒體。農業部 部長陳吉仲表示，2022年台灣農產品外銷美國達新台幣272億元，較2021年增加5.1%，美國已超越中國大陸成為台灣農產品最大出口市場，期盼未來能將更多台灣農產食品推薦給美國消費者，深化台美農產貿易。他還特別推薦石斑魚，稱讚其肉質鮮美可口品質高，富含營養。

出席貴賓合影。由左一至左八：大西雅圖夥伴聯盟商會（GSP）執行長Brian Surratt、聯邦眾議員Suzan DelBene選區主任Kelly Marquardt、聯邦眾議員Adam Smith選區主任Glenn Carpenter、華州州長Jay Inslee金郡辦公室處長Chris Esh、Grand Hyatt主廚、州眾議員Cindy Ryu、西雅圖市副市長Monisha Harrell、農業部長陳吉仲。由右一至右四：民主黨全國委員會（DNC）委員Sharon Mast、華州州參議員Keith Wagoner、州參議員Ann Rivers、台北經文處處長甄國清。（記者劉先進／攝影）

在2日至5日訪問美國期間，陳吉仲將出席在西雅圖舉行的亞太經濟合作(APEC)糧食安全部長級會議，針對因應糧食安全及氣候變遷議題，與各經濟體部長及代表交換意見。

陳吉仲說，就人均消費量而言，台灣消費者是美國農產品消費的第二名。去年，台灣進口至少47億美元的美國農產品。台灣是美國農產品出口的第七大市場。從美國進口玉米、德州牛肉和來自華州的蘋果。同時美國是台灣農產品最大的出口市場。兩年前，90%的石斑魚出口到中國大陸，但禁運後，優質的石斑魚難以讓該地消費者享用。台灣產品來到美國，當地消費者可嘗鮮。

陳吉仲特別推薦石斑魚，表示自己3分鐘就能煮出魚湯。他說推薦有三個原因，首先，石斑魚有益健康，富含優質的蛋白質和Omega-3。其次，石斑魚好吃，且吃一口魚，就是支持台漁民，讓台灣漁業永續發展。第三，石斑魚是代表自由貿易的台灣農產品，因兩年前中國大陸不符合國際規則，單方面禁止台灣石斑魚進口，這次農業部到美國分享石斑魚與許多台灣農產品，讓大家品嘗到台灣農產品製作而成的美味料理，希望加深雙方貿易，讓兩國農民獲益。

現場展示的台灣石斑魚製作的美食。（記者劉先進／攝影）

駐西雅圖台北經文處處長甄國清表示，當天是絕佳機會，不僅宣傳台灣，還展示台灣在華州和美國間的紐帶。台灣和美國間的關係超越雙方的地理分界，不能分隔。這是一種建立在共同價值觀和共同信任基礎上的夥伴關係。

華州參議員 瓦戈納（Keith Wagoner）說，當世界局勢危險之時，建立友誼和關係至關重要。作為貿易夥伴，台灣對美國和華州非常重要。他代表的選區是農業區，台灣進口的一些馬鈴薯就來自其選區。「台灣作為貿易夥伴的經濟價值，怎麼強調都不為過。但這並不是我們關係中最重要的。重要的是我們之間文化的共同價值觀，即自由和人民參與政府的權利，這種共同的價值觀讓我們保持了如此長久的友誼，並將在未來繼續鞏固這種友誼。」

「台灣農水產品推介記者會暨餐會」2日在西雅圖舉行。（記者劉先進／攝影）

華州參議員里弗斯（Ann Rivers）說，上次到台灣時，曾試圖在當地開拓華州的葡萄酒市場，讓台灣食物與酒搭配，「我當時在看蘭花，感覺蘭花能搭配任何產品。我們之間的貿易合作還有很大空間，不僅僅是蘋果和櫻桃之類。」她回憶，此前有幸參加一家雜貨店的台灣食品促銷活動，發現不少來自台灣的產品，「品嘗土豆泥時，不要用黃油，試試鵝油。」