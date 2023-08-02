華語教學推廣 徐佳青：3策略達多贏

徐佳青（中）致贈12位講師座感謝狀以及文化教師結業證書，感謝老師們對台灣傳藝的付出與貢獻。(記者孫愛薇／攝影)

金山灣區 文教中心30日舉辦「北加州 台灣華語文學習中心成果展暨負責人座談」以及「台灣華語文學習中心（TCML）學員台灣文化體驗活動暨民俗種子老師在地培訓成果展」。正在灣區訪問的僑務委員會委員長徐佳青出席座談，並感謝與會六所台灣華語文學習中心，積極向主流社會推廣台灣優質華語文教學。

座談會旨在控討以豐富的台灣民俗文化內容，寓教於樂的方式，推廣台灣傳藝和優質華語文教學。徐佳青表示，僑委會將採取三策略期盼能夠建構暢通的「通路」，達到多贏的效益。第一是輔助既有僑校成立「台灣華語文學習中心」，第二是要加強連結在主流中小學的台裔教師，鼓勵僑校教師進入主流中小學任教，與主流學校華語文老師保持交流合作，第三加強與台灣大專院校華語教學機構和教育 產業合作。

目前為止全球已有66所「台灣華語文學習中心」，其中美國54所。到2024年預計全球會有100所，歡迎更多中文學校一起投入台灣華語文學習中心的行列。

座談會後，台灣華語文學習中心舉辦成果展，由六所台灣華語文學習中心帶領 TCML美國學員體驗台灣傳藝文化。金山灣區僑教中心每年培訓民俗文化老師，推動台灣文化導覽。今年培訓課程以「六藝」作為主軸，在陳麗玲老師帶領12位民俗老師共同規畫下，培訓了50多位未來種子文化老師。

民俗老師在成果展中以台灣歌仔戲中「薛平貴與王寶釧」中的一段唱詞：「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原，放下西涼無人管，一心只想王寶釧。」教學員手持歌仔戲馬鞭，完成一套歌仔戲的唱曲。有TCML學員在體驗過歌仔戲耍馬鞭後，覺得很有趣好玩。