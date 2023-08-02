舊金山海耶斯谷區4級大火 延燒5棟樓

舊金山海耶斯谷區1日上午發生四級大火，造成一棟興建中的建築物陷入一片火海。（電視新聞截圖）

消防局表示，舊金山 海耶斯谷區（Hayes Valley）8月1日上午爆發一場蔓延迅速的四級大火，至少有10多輛消防車趕往搶救，火勢稍後已獲得控制。

舊金山消防局局長尼克遜（Jeanine Nicholson）表示，發生火災的是海耶斯谷Octavia Street和Oak Street交叉口附近一棟興建中的建築物，整棟建築物被熊熊火焰吞噬，周圍五棟住宅樓房也受到波及。為了安全起見，當局要求這些樓房約八名居民疏散。

尼克遜說：「火勢蔓延得非常非常迅速，若沒有及時撲滅，有可能燒掉整個街區。周邊受波及的住宅，有兩棟位於Hickory Street上，兩棟位於Oak Street上，部分住宅屋頂著火，我們必須把天花板和牆壁拉開來，火才不會燒進屋內」。

消防官員稱，大火造成失火建築物部分結構倒塌。附近一位居民表示，大火的高溫 讓其居住的大樓窗戶爆裂。

根據媒體報導，大火發生於1日上午6時許，於7時30分左右被撲滅。大火導致舊金山1日上午101公路北向交通嚴重堵塞，Octavia Street直到中午一直處於關閉狀態，直到火場鷹架被拆除為止。