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台農業部長陳吉仲 西雅圖推廣農漁產品

記者劉先進／西雅圖報導
2022年農委會聯手外貿協會於舊金山辦理台灣石斑魚記者會，西式石斑魚料理驚豔全場，極具商品魅力（左一為舊金山台貿中心主任鄒長青，左二為米其林三星法國主廚Mr. Claude L）。（主辦方供圖）
2022年農委會聯手外貿協會於舊金山辦理台灣石斑魚記者會，西式石斑魚料理驚豔全場，極具商品魅力（左一為舊金山台貿中心主任鄒長青，左二為米其林三星法國主廚Mr. Claude L）。（主辦方供圖）

台灣行政院農委會於8月1日正式升格為農業部。原農委會主委、接任首任農業部長的陳吉仲，台北時間2日凌晨馬不停蹄的搭機，到西雅圖參加亞太經濟合作會議(APEC)糧食安全部長級會議，分享台灣如何降低糧食浪費的作為，並倡議多邊貿易。

陳吉仲親自推動台灣農產於美國的在地化，可謂升格農業部後的「頭炮」；將透過與五星飯店名廚、美國在地通路與進口商合作，以「午仔魚與石斑魚：台灣農漁產品的魅力與創新」為主題，透過記者會、座談會、通路親訪等一系列活動，推廣深受台灣人喜愛的石斑魚、午仔魚等農漁產品。

近年來因新冠疫情及中國暫停部分農漁產品進口，對台灣農產品產銷帶來衝擊。但農委會此前公布「農產品外銷成績」顯示，2021年仍創下歷史新高達56.7億美元，2022年外銷中國以外市場的金額，創下歷史新高，達到45.6億美元。美國與日本已經超越中國，成為台灣農產品外銷的前兩大市場。

在「午仔魚與石斑魚：台灣農漁產品的魅力與創新」推廣記者會上，將邀請五星飯店主廚將台灣水產與農產入菜，並由陳吉仲部長分享台灣農產行銷全球的規畫。美國、西雅圖政要、通路和台灣農產品進口業者也將參加，一起推動台灣農產品的全球布局。

2022年，舊金山舉辦台灣石斑魚記者會， 吸引當地媒體及食品進口商紛紛到場參與。...
2022年，舊金山舉辦台灣石斑魚記者會， 吸引當地媒體及食品進口商紛紛到場參與。（主辦方供圖）

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