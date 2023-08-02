台灣華語文學習中心 2024目標全球建百所

徐佳青上任後首次訪問灣區，於31日下午召開記者會表示，僑委會將繼續深耕海外華語文學習計劃、為僑生和國際生提供獎學金、首次開放矽谷科技參訪台灣。（本報記者／攝影）

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青上任後首次訪問灣區 ，於7月31日下午召開記者會說明僑委會未來工作重點，並於當晚主持金山灣區僑務榮譽職及各僑團領袖僑務座談，回答僑界代表的問題。

徐佳青今年1月31日接任僑委會委員長。她指出，疫情三年耽誤了很多工作，現在都需要加緊推進，並再次說明因時空條件及移民 狀態已有大不同，僑委會的業務方向也有所轉變。

她說，50年前台灣移居海外者眾多，但近20年有下滑。留學生數量也有減少，直到最近兩年才慢慢回升。目前全球有208萬台僑（持有中華民國國籍者），其中108萬在美國，加拿大約18萬、19萬。

徐佳青將僑委會服務對象像比作同心圓，重點核心是208萬台僑，再來是台僑第二代、第三代，再到傳統僑社，再外擴到主流社會。僑委會將繼續為各個僑團提供資源與支持，並鼓勵大家走出去，與主流社會接觸，透過增進對彼此的了解，消除誤解與隔閡。

徐佳青表示，響應政府的深耕海外華語文學習計畫，目前全美國已經成立54所台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML），其中北加州有7所。另外在歐洲也已成立12所，預計2024年底希望成立全球共100所。僑委會期待TCML擴大生源，除了服務台美人和其他華人後裔，也要招收更多當地社區之主流人士，透過台灣優質華語教育，提供歐美對於學華語及台灣文化有興趣的朋友們交流學習的機會。

徐佳青還提到，台灣社會存在人口結構和老齡化問題，因此需要吸引外來人才。僑委會今年面向想到台灣求學的海外學生推出獎學金計畫。包括擁有華語能力的僑生，或是全英語授課的國際生等。「頂尖獎學金」高達每年26萬元新台幣（約8230美元），4年共計104萬新台幣（約3萬2920美元），在學費和日常生活開支外還能夠有盈餘。而傑出獎學金也有每年10萬新台幣（約3165美元），4年共計40萬新台幣（約1萬2661美元），足以支付學費。

在產業結構改變的大背景下，僑委會今年將首度開放矽谷科技參訪團赴台灣。徐佳青表示，參訪團的作用是雙向的。一方面為想移民的未來僑民提供了解投資美國的機會，另一方面幫助已經移民的僑民在台灣尋找合作與募資。