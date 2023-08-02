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全國安全夜 金山警民田德隆社區同樂

記者李怡／舊金山報導
市長布里德與社區民眾一起參加全國安全夜活動。（記者李怡／攝影）
市長布里德與社區民眾一起參加全國安全夜活動。（記者李怡／攝影）

一年一度的「全國安全夜」（National Night Out）警民同樂活動8月1日下午正式在全美各地展開。這個節日是為加強民眾與執法機構的友誼，創造更安全、關係更緊密的社區環境而設。舊金山市長布里德、舊金山警察局田德隆分局局長曼寧（Daniel Manning）、舊金山地檢長謝安宜、舊金山縣警局代表等與田德隆社區領袖、當地民眾在Boeddeker Park社區公園共同度過快樂時光。

下午4時，田德隆社區中心的Boeddeker Park草坪已經熱鬧非凡。孩子們與警員、縣警展開激烈的足球比賽。當地警員在巨大的烤爐前製作熱狗，準備了豐盛晚餐分發給當地居民。煙火四起的BBQ燒烤吸引許多民眾和孩子大排長龍等候。

現場的氣氛隨著市長的到來進入高潮。布里德主動和居民交談，分享喜悅。她表示，很高興在這裡看到許多和她一起長大的朋友。她已經參加全國安全夜活動多年。這樣的活動很有意義，把社區聚集在一起，討論社區安全和發展。希望田德隆社區能每天如此，安全且充滿歡樂溫暖。

舊金山地檢長謝安宜與社區居民在一起。（記者李怡／攝影）
舊金山地檢長謝安宜與社區居民在一起。（記者李怡／攝影）
等待玩具和派發食物的田德隆民眾。（記者李怡／攝影）
等待玩具和派發食物的田德隆民眾。（記者李怡／攝影）

分局長曼寧表示，全國安全夜是特別的節日。 「這個節日的目的，就是拉近社區和警察的距離。這不是一天就可以完成的，每一天我們的警員都在做相同的事。」他說，「這樣的活動提升了每個人的能量，並將社區聚集在一起。我們在這裡的共同目標，就是讓社區變得更好。」

謝安宜表示：「我的辦公室把社區安全放在優先位置如何讓孩子們感到安全、讓社區民眾安心，是我的職責。感謝一直以來警局、縣警和當地社區的緊密合作，讓田德隆社區越來越好。」

參與活動的警員縣警員代表們。（記者李怡／攝影）
參與活動的警員縣警員代表們。（記者李怡／攝影）

田德隆社區居民Sam則表達了對社區安全的擔憂：「能有一個警民同樂的節日固然是好事，也多了一個社區安全聚會的機會。但是即使是這麼近距離的與官員接觸，也不能切實了解他們每個人的所思所想。對於田德隆社區的環境，政策監管嚴厲的時候，是與平時大不一樣。比如我所住的樓宇旁邊就是街頭巡邏大使的駐紮地，我們的公寓街道非常的安全和乾淨。但是隔壁兩條街的鄰居就沒有那麼幸運。」她說，「田德隆社區擁有比其他社區都多的菸酒零售店，但更需要兒童和長者看護中心和消費中心。對於治安和社區環境的改善，不是那麼短暫就會出成果的。有些政策是治標不治本，希望官民緊密互動、建設更安全的社區環境。」

活動中警員與田德隆社區孩子們在草坪上踢球。（記者李怡／攝影）
活動中警員與田德隆社區孩子們在草坪上踢球。（記者李怡／攝影）

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