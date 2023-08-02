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從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

從德州到北加 特斯拉將建卡車充電網

編譯陳盈霖／綜合外電報導
特斯拉正在向美國尋求1億元資金，用於建立沿著德州南部邊境至加州北部九個電動卡車充電站。(Getty Images）
特斯拉正在向美國尋求1億元資金，用於建立沿著德州南部邊境至加州北部九個電動卡車充電站。(Getty Images）

休士頓紀事報報導，根據彭博新聞（Bloomberg News），特斯拉正在向美國尋求1億元資金，用於建立沿著德州南部邊境至加州北部九個電動卡車（Semi truck）充電站。

若成功，這將成為全美首個此類充電網絡。它將支持從德州到加州電動卡車長程運輸，及德州、亞利桑納州和加州區域卡車運輸。美國嚴重仰賴商用卡車運輸貨物，但一直努力限制該行業的氣體排放。

這條大約1800哩的路線始於德州拉雷多（Laredo），距離特斯拉奧斯汀總部約240哩，距離特斯拉位於墨西哥Nuevo Leno建設新工廠所在約150哩。

該公司已在德墨邊界展開業務。2022年，特斯拉獲得一條專屬通道，幫助將零件從墨西哥供應商運送至美國的工廠。

特斯拉高管告訴德州官員，這條德州至加州的充電線路可能有資格獲得聯邦撥款，這些撥款將作為兩黨新的重大基礎設施計畫一部分經費，該計畫旨在實現美國交通系統現代化目標。特斯拉要求德州政府官員寫信支持大型充電設備計畫，並將其納入6月分提交的資金申請中。

特斯拉2017年首次推出Semi原型車。去年底，該公司向百事可樂（PepsiCo）交付15輛卡車，但其中一些最初生產的車輛出現故障，今年3月特斯拉宣布召回。

在監管文件中，特斯拉表示Semi卡車仍處於「試產階段」。6月在奧斯汀舉行的能源會議上，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說，Semi卡車可能要到2024年才會大規模生產，他將延誤部分歸咎於該公司及其合作夥伴，國際（Panasonic）公司在製造電池上存在問題。

特斯拉 德州 加州

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