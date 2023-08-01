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星巴克工會 舊金山市府前維權

記者李怡／舊金山報導
星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）
星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）

由連鎖咖啡星巴克（Starbucks）工會組織的「星巴克工會權益維護」活動，7月31日在舊金山市政廳門前舉行。此次來到舊金山參加活動的星巴克員工，一直在全國範圍開著星巴克巴士（Starbus）巡迴維權，以提高每個當地城市星巴克員工的維權意識。

當天聚集了上百位來自不同城市和區域的星巴克員工，希望借由此次機會活動，向星巴克公司表達應重視員工權益和福利，允許工會組織存在、維護勞工利益。

星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）
星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）

在過去不到兩年的時間內，全國8000多名星巴克員工自發組織了工會組織。據工會組織者表示，星巴克威脅和解雇工人、關閉商店以及只向非工會商店提供新福利。隨著工人們繼續爭取加入工會、維護工會的存在，目前全國勞工關係委員會会(NLRB)已就星巴克公司拒絕與工會商討員工福利提出投訴。

來自舊金山卡斯楚街的星巴克咖啡師特雷納(Kyle Trainer)表示，他在這家店工作已經快10年，但是薪資福利並未有應有的調整，星巴克一直試圖拖延正面談論和回應福利相關的事情。他所在的分店也沒有任何加薪的機會。但是這不妨礙他們站出來為自己的權益繼續發聲。

星巴克工會昨天在舊金山市府門前為員工維權。（記者李怡／攝影）
星巴克工會昨天在舊金山市府門前為員工維權。（記者李怡／攝影）

星巴克工會目前代表星巴克在美國约9000家門店中約320家的咖啡師和值班主管。 然而如果工會無法代表員工與商店達成合約，工會的擴大和增長將會面臨巨大風險。工會的全國維權行程包括兩段。第一段穿越中西部、南部和東部，第二段將沿著太平洋海岸，於8月7日左右抵達西雅圖。

在7月初，舊金山Irving街門店的星巴克員工，已向全國勞工關係委員提交請願書，要求加入星巴克工人聯合會。加入這場由8000多名咖啡師组成的全國性運動。咖啡師們要求改進工作條件和工資待遇。

星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）
星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）

咖啡師阿塔坎(Atakan Deviren)表示， 需要結束管理層對員工的不尊重。員工更需要穏定、充足的工作時間和足以維繫生活的工資。

自2021年12月以来，遍布38州和華盛頓特區的330多家星巴克門店已成功成立工會。

截至發稿，本報未獲得星巴克公司回應。

星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）
星巴克工會昨天在舊金山市府門前集會，為員工維權。（記者李怡／攝影）

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