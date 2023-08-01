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首批RSV疫苗 灣區最快本月開打

編譯組／綜合7月31日電
首批呼吸道融合病毒RSV疫苗本月到灣區。（美聯社）
首批呼吸道融合病毒RSV疫苗本月到灣區。（美聯社）

每年都有成千上萬的嬰兒和老年人因呼吸道融合病毒（RSV）而入院治療。去年的RSV季節尤為嚴重，根據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，今年秋季將首次提供針對這一病毒的疫苗。灣區的許多醫療機構預計在8月或9月接收並開始為老年人接種疫苗。

兩種針對60歲及以上成人，一種針對2歲及以下兒童的新疫苗的批准，可以減輕另一種所謂的COVID、流感和RSV「三聯流行」對高危人群的打擊。除了設法控制症狀外，目前還沒有抗病毒藥物或其他治療RSV的方法。

預計新的RSV疫苗的推廣規模將遠遠小於COVID疫苗或年度流感疫苗，因為只有非常年輕和年長的成年人獲准接種。

有兩種RSV疫苗已被批准用於60歲及以上的成年人：葛蘭素史克公司（GSK）生產的Arexvy和輝瑞公司（Pfizer）生產的Abrysvo。聯邦食品和藥物管理局（FDA）已於今年5月批准了這兩種疫苗。

為兒童注射的新疫苗實際不是疫苗，但基本上具有疫苗的功能。它是一種名為nirsevimab的單克隆抗體，可使免疫系統免受病毒侵害。它由阿斯特捷利康（AstraZeneca）和賽諾菲藥廠（Sanofi）生產，商標名為Beyfortus，已於今年7月獲得FDA批准，用於2歲以下的嬰幼兒。

有潛在健康問題的老年人：如果您的年齡在60歲或以上，並且有潛在的健康問題，如肺部或心臟疾病、哮喘、糖尿病或免疫力低下，請與醫生討論接種疫苗的事宜。如果身體虛弱或住在養老院或其他集中居住的地方，尤其需要接種疫苗，因為呼吸道病毒在那裡更容易傳播。

此外，大多數2歲及以下的嬰幼兒及孕婦都將被推薦接種該疫苗。這兩種針對老年人的疫苗在預防與RSV相關的下呼吸道疾病方面的有效率約為80%，副作用與許多其他疫苗相似，包括手臂酸痛、疲勞和身體疼痛。此外有6例出現神經系統疾病，但發生率很低，目前還不清楚試驗中的病例是否與疫苗有關。FDA要求兩家疫苗生產商今後對此進行監測。

灣區的許多醫療機構預計將在8月或9月接收並開始為老年人接種疫苗，其他醫療機構則計畫在10月開始提供接種服務。人們可能會考慮等到9月或10月再接種，呼吸道疾病的高發季節通常在10月或11月。

但如果您計畫在今年秋季同時接種流感疫苗和COVID補強劑，一些專家建議您在兩周前或兩周後接種RSV疫苗，以避免出現更多副作用。

流感疫苗 FDA 灣區

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