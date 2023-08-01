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舊金山夏日嘉年華 8月底嗨4天

記者李怡／舊金山報導
舊金山8月底市政廣場將迎來四天夏日嘉年華。（記者李怡／攝影）
舊金山8月底市政廣場將迎來四天夏日嘉年華。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德(London Breed)7月31日宣布，市政中心廣場嘉年華將於8月24日到27日舉辦為期四天，為市中心地帶注入夏日歡樂和激動人心的家庭娛樂活動。 此次嘉年華活動並非全部免費，12歲以上人士需購買至少10元的遊戲、遊樂設施或食物券方可進入。

市政中心嘉年華將於8月24日（星期四）開始，一直持續到27日（星期日），從下午2時30分開始直到晚上9時30分結束。地點位於舊金山公共圖書館和亞洲藝術博物館之間。

夏日嘉年華活動預計每天將吸引500至1000人來到市中心廣場。現場還會提供嘉年華遊戲和遊樂設施，包括摩天輪、100呎超級滑梯、遊樂屋、旋轉茶杯等。還可盡情享用經典美食，包括手浸玉米熱狗、夏威夷刨冰、漏斗蛋糕、爆米花、棉花糖、焦糖蘋果和炸薯條。

布里德表示，在市中心舉辦嘉年華，是市中心創造歡樂和慶祝活動的眾多方式之一。通過夏季嘉年華以打造更強大、更安全的社區，打造充滿活力、生機勃勃的公共空間，提供給各個年齡段人都可以享受的活動。

代表市政中心區的市議員潘正義(Dean Preston)表示，相信嘉年華活動可以激活社區街道和廣場，吸引遊客，讓居民尤其是孩子們的暑假更愉快。

市府還宣布改造市區廣場（Rec and Park）作為街頭輪滑區、安裝健身器材以及西洋棋、乒乓球和台球桌時進行的。項目計畫於9月破土動工，並在大約六周後開放。

亞洲藝術博物館館長徐杰表示：「 隨著我們新的華美銀行藝術平台於8月24日晚間（嘉年華開始的同一天）開幕，亞洲藝術博物館將在室內外分享當地藝術家的偉大藝術作品，使它成為每個人的節日 。這是值得慶祝的事情。」

為了支持這些活動並確保該地區安全並歡迎居民、工人和遊客，舊金山正在繼續協調田德隆和市場南街區域周圍的執法和清潔，其中包括專門的公園護林員服務文娛中心和聯合國廣場。市長最近通過的預算還包括額外增加八名新的公園管理員，以幫助加強對聯合國廣場的管理支持。

博物館 舊金山 聯合國

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