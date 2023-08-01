新車賣得好 西增區銷售稅增36%

舊金山近年銷售稅收入增長最大的地區和商業類別。（美聯社）

在舊金山 的大部分地區，消費者的支出還沒有接近新冠疫情 之前的水平，但在該市的三個社區，據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）的報導，情況已不再如此。

在全市範圍內，舊金山2023年第一季度的銷售稅收入比2019年減少了25%，幾乎所有社區的收入都有所減少，唯獨西增區（Western Addition）、日本 城（Japantown）和普西迪歐（Presidio）分別增加了 36%、9%和5%。雖然銷售稅並不是舊金山市的主要收入來源，卻反映了消費者的地域消費模式。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）說，某些街區之所以出現增長，並不是因為它們是舊金山的 「新熱點，而是「它們似乎只是專門從事那些在消費支出方面已經從疫情病中恢復了許多的經濟領域。」

伊根表示，西增區超過30%的增長幾乎完全歸功於該地區經銷商的新車銷售。根據加州稅費管理部的數據，2023年初，新車經銷商是西增區最大的銷售稅收入來源，幾乎占到所有銷售額的70%。汽車銷售是銷售稅的主要來源，由於汽車價格（無論是新車還是二手車）仍處於高位，對西增區的企業來說是一大利好。

全市範圍內，從2019年第一季度到2023年，新車銷售的收入增幅為30%，位居第二，僅次於珠寶店的 41%。

自2019年以來，日本城的銷售稅收入增幅為9%，位居第二。根據伊根的說法，這一增長得益於餐飲業的增長、新企業的開張和顧客需求的恢復。伊根說，銷售稅數據表明，日本城比其他街區擁有更大的餐館密集度，使該街區 「搭上了餐飲業的順風車」。事實上，根據加州平稅局（California Department of Tax and Fee Administration，CDTFA） 的數據，在2023年初，銷售稅總收入的一半以上來自休閒和高級餐飲業。

此外，自疫情發生以來，該地區引入了更多的公園小廣場，使得該地區的餐館能夠增加其接待能力。日本城銷售稅收入的正增長反映了全市餐飲業的復甦。主計長辦公室強調這是城市經濟復蘇的一個亮點。

伊根將普西迪歐5%的增長歸功於該地區新開業的企業。雖然舊金山某些地區的復蘇速度比其他地區快，但其他行業，如零售業，仍在努力東山再起。伊根說：「復甦不僅僅是市中心的問題，而是全市範圍內的人口損失和零售業損失問題。但亮點肯定是有。」