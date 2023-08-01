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屋崙越南華僑被劫案 被盜車輛遭撞毀報廢

記者張曼琳／屋崙報導
一位越南華僑日前在屋崙被劫車，車子被警方找回，但因為車頭嚴重撞毀，已經報廢。（受訪者供圖）
一位越南華僑日前在屋崙被劫車，車子被警方找回，但因為車頭嚴重撞毀，已經報廢。（受訪者供圖）

7月25日屋崙越南華僑在東屋崙地區遇三人團夥持AK47自動步槍劫車。警方在30日通知受害人被盜車輛已找到，可是取回的車輛，車頭被嚴重撞毀，已經報廢。

近期，屋崙劫車案頻發。7月25日除了越南華僑被劫車案，同天，華埠知名金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）也在美麗湖遭遇兩人持槍搶劫和毆打，一輛寶馬車（BMW）被搶走。屋崙警方日前宣布，已經逮捕了多名與與這一系列劫車案的相關人員。但在警方列出的同案件調查的相關地區中，尚未包括東屋崙和美麗湖地區。

25日下午，年約50歲的男性越南華僑在屋崙國際大道（International Blvd）慘遭劫車。受害者的女兒 Jenny告訴本報，根據警方的消息，劫匪手持AK47自動步槍，為3人團夥作案。Jenny的爸爸曾試圖反抗，劫匪用槍柄衝擊他的頭部後受傷，送入醫院後縫了近10針。

31日，Jenny告訴記者，警察在30日早晨通知她被盜車輛已找回，並請她去取車。可惜的是，即便車子被找回，但因為車頭被嚴重撞毀，已經報廢。Jenny還需要叫拖車服務，拖回家後等待保險公司的賠償。

Jenny估計，因為車齡已經超過10年，她擔心理賠數額不會太多。她希望能夠達到一台新車的首付，之後慢慢還貸款。她也表示，以後要努力工作幫爸爸買車。Jenny透露了其父雖然頭部受傷，但身體已無大礙。在前幾天因為被劫心情不好，但現在已經不影響心情。

屋崙警局27日發布聲明表示，警局的暴力犯罪行動中心（VCOC）的警官，26日發現了一名因近期發生在Skyline大道劫車未遂事件被通緝的人。警官試圖在東12街2600號街區攔截該車輛，但司機企圖逃逸。 在屋崙警局直升機的協助下，一路跟蹤該車輛至聖利安住市（San Leandro）。車上共三名嫌犯試圖徒步逃走，但被警方安全拘留。

聲明還指出，在屋崙刑事調查部門 (CID)、暴力犯罪行動中心、情報部門和巡邏部門的協作下，被捕的兩名成年男性和一名男性青少年，懷疑與以下地區的多起武裝劫車事件相關，包括Tompkins 大道社區、 Crestmon社區、Sequoyah Heights 社區、東南Piedmont 大道社區以及 Skyline-Hillcrest Estates社區。警方還指出，調查仍在進行中，警方將繼續調查其他可能相關的劫車案。

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