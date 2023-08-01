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屋崙市長盛桃率貿易團 出訪越南

記者張曼琳／屋崙報導
市長盛桃（中）日前出席改善屋崙港貨運系統設施和其他基礎設施的動土儀式。（記者張曼琳／攝影）
市長盛桃（中）日前出席改善屋崙港貨運系統設施和其他基礎設施的動土儀式。（記者張曼琳／攝影）

屋崙市苗裔市長盛桃(Sheng Thao)，率貿易代表團訪問越南，開啟她的首次正式海外訪問。

根據市長盛桃和屋崙港口發出的聲明，市長盛桃、阿拉米達縣官員、屋崙港口的董事會成員和工作人員與7月29日啟程前往越南。 此行的目的是宣傳屋崙市與越南的貿易夥伴關係。8月8日前盛桃將與越南多方官員進行會面。

屋崙代表團的行程包括訪問河內市並會見越南總理范明正（Pham Minh Chinh）。 代表團還將前往屋崙的姐妹城市峴港市，參加港口相關業務的簽字儀式。

盛桃在聲明中表示：「經濟發展是她的首要行政任務。特別是在屋崙港獲得州府1.19億元贈款後，我們有很好的機會加強與越南和友好城市峴港（Da Nang）的現有關係。」

根據當地媒體「Oaklandside」報導，屋崙市長出國以促進城市利益並不罕見。 2015年，時任市長薛麗比（Libby Schaaf ）飛往巴黎參加聯合國峰會，討論城市在應對氣候變化方面可以發揮的作用。前華裔市長關麗珍（Jean Quan）曾於2011年訪問中國，以加強貿易關係。

這次市長的所有旅行費用均由屋崙港承擔。港口則得到了兩個商業協會的贊助。

超過99%穿越北加州的集裝箱貨物均經過屋崙港。港口成為該市最有價值的資產之一。港口為屋崙市府的獨立部門，由市長選出並經市議會批准的七名委員組成的委員會管理。

該港口還負責管理屋崙國際機場和屋崙市大部分的海濱地區。 本月稍早，港口委員會批准了該港口2024年5.58億元的預算。

同時，屋崙港約75%的貿易都與亞洲國家有關，包括中國、日本、韓國、台灣、印度和越南。在2015年至2018年間。該港口對越南的出口增長了126%，使越南成為屋崙第三大進口市場和第五大出口市場。

屋崙港務局長萬威 （Danny Wan）在聲明中表示：「我們將前往越南探索新的貿易機會，拓展新市場，並會見政府官員、全球海運分銷商和清潔能源行業領導者。」

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