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推特改設Ｘ商標 須經市府安全審查

編譯組／灣區綜合報導
舊金山市府正在調查，將巨大的「Ｘ」商標放置於前推特總部建築上方是否違規。（美聯社）
舊金山市府正在調查，將巨大的「Ｘ」商標放置於前推特總部建築上方是否違規。（美聯社）

前身為推特的X公司所有人馬斯克 (Elon Musk) 持續推動其改變推特社交媒體的行動，計劃把巨大的「Ｘ」商標放置於前推特總部建築上方。舊金山市府接獲民眾抱怨書，派遣專人展開調查。舊金山市府官員指出，改變建築設計字型，或者於建築上端放置任何形象，必須經過市府安全審查與設計許可。 

此前，X公司先拆除原推特公司建築側面的藍鳥標誌，當時即一度被舊金山警方強令停止移除作業，警方指出工人進行移除工作時，沒有封鎖行人道，有礙行人安全。該事件發生不久，即又爆發此「Ｘ」字樣爭議。

舊金山市府營建審查局 (Department of Building Inspection) 發言人韓南 (Patrick Hannan) 表示，改變商標或字樣必先取得許可，證明相關變動符合建築本身的歷史狀況，另證明變動商標時，採取各種安全保障措施。

韓南強調，於建築上端加設商標，需要取得市府相關單位許可，有關加設商標的計畫審查與許可絕對需要，市府接受民眾抱怨書，已展開調查工作。

馬斯克去年以440億元購買推特社交媒體後，目前計畫全面改造此社交媒體平台，提出以「X」商標取代著名的推特藍鳥標誌。

馬斯克也是電動車公司特斯拉(Tesla)的執行長。他過去長期特別喜愛「X」字樣，他有個小孩名喚「X」。自從買下推特社交媒體公司後，已將推特改名為X公司。

推特 舊金山 馬斯克

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