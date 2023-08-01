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兩度拒檢 推特X標誌安裝3日後拆除

編譯廖宜怡／綜合7月31日電
違反舊金山建築法規並引發民怨的推特總部樓頂巨型X標誌，31日已被拆除。圖為工人正在拆下X標誌的情形。（Getty Images）
違反舊金山建築法規並引發民怨的推特總部樓頂巨型X標誌，31日已被拆除。圖為工人正在拆下X標誌的情形。（Getty Images）

馬斯克（Elon Musk）無視舊金山樓宇規定，意圖在推特總部樓頂安裝一個發光的巨大X標誌，此舉不但激怒附近居民，舊金山市府也嘗試兩度派員前往檢查。這個X標誌31日已被拆除。

SFGATE報導，31日上午，有兩名工人開始在推特總部樓頂解開X標誌金屬框上的電線，並拆下其發光面板。接近中午時分，這個大大的X已經從樓頂上消失。儘管安裝的時間只有短短不到三天，但已足夠馬斯克發出一段讓網友在網路上瘋傳的影片，和讓官員兩度前往檢查卻無功而返。

這個X標誌是於28日安裝的，一名舊金山樓宇檢查局（Department of Building Inspection）人員提出投訴，稱此標誌「不安全」，必須進行調查。根據樓宇檢查局的報告，一名檢查人員28日和29日兩度前往檢查這個未經許可的建築結構，但兩次都遭到拒絕。

資深樓宇檢查員赫南德茲（Mauricio Hernandez）在報告中寫道，他28日前往推特總部，與推特的建築維護部門代表交談，解釋了調查流程，並要求進入樓頂。但推特一名代表拒絕讓赫南德茲上樓，並表示X標誌只是「一場活動使用的臨時燈光標誌。」

在詢問過大樓物業經理後，赫南德茲29日再次前往，但推特仍然拒絕他進入。

舊金山官員表示，建築物在安裝大型結構之前，必須先獲得規畫委員會（Planning Commission）的批准和取得建築許可證，但在舊金山建築許可證數據庫裡，並沒有推特總部所在的1355 Market Street大樓申請許可的紀錄。

推特總部附近的公寓居民抱怨，X標誌的跳動白光擾亂了他們夜間的休息。

目前還不清楚推特違反建築許可規定會受到什麼處罰，但根據了解，通常會被處以罰款。

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