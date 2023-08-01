徐佳青首訪灣區 近500人歡迎

僑委會徐佳青委員長、駐舊金山辦事處處長賴銘琪及多位僑務委員向在場僑界僑團敬酒，感謝大家的貢獻與付出。(記者孫愛薇╱攝影)

金山灣區 全僑聯合於7月30日晚間在金山灣區文教中心舉行晚宴，歡迎首度至金山灣區訪問的僑務委員會徐佳青委員長。晚宴由僑務委員陳德輝、呂玉貞、鍾振乾、王龍文、李漢文、李文雄、魏德珍及吳怡明共同發起。駐舊金山 辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、灣區各界僑團僑領、僑務榮譽職、社團負責人近500人出席盛會。

在健身大鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中，全場出席人員以熱情的掌聲歡迎徐佳青到來。籌備晚宴共同召集人之一陳德輝代表致詞，感謝僑委會的協助將大家心凝聚在一起，並提及徐佳青首度來金山灣區訪問，灣區全僑在僑委會全球第一個設置的金山灣區僑教中心舉辦晚宴，有重要意義，也希望未來委員長能再度回到灣區。

賴銘琪處長表示，舊金山的僑胞平時舉辦很多活動，幫政府做了很多國民外交的工作，像是7月30日的華運會、元旦升旗活動、支持台灣加入WHO、台灣文化節和台灣文化日等。僑團活動就是政府海外力量的延伸。

徐佳青致詞表示，她在參加華運會前先跑了四公里，回去換了件衣服再去參加華運會的競走比賽，精力充沛。她說，舊金山僑界真的是活動馬不停蹄。而今年僑委會在功能上也有一些轉變，第一是要招募更多的僑生到台灣就學，由僑委會提供獎學金與學費補助。第二是在美國成立許多華語文學習中心，到目前為止北加州 至少就有六個據點。因為有僑界的幫忙，讓僑委會在人力預算有限的狀況下仍然能夠勇往直前。