馬斯克動輒得咎？X被嫌棄製造光害

社群媒體X的舊金山總部大樓將舊招牌拆掉，裝上夜晚能大放光明的X標誌。（路透）

億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）旗下已改名的社群平台，上周五在舊金山 總部大樓樓頂架設了會在暗夜大放光明的X標誌，並拆掉推特（Twitter）舊招牌，不過，有市民抱怨新招牌的光害，市府建物檢驗局表示正調查其結構。

在此之前，馬斯克貼文宣布，擁有新名字的X社群平台將續留舊金山，僅管他形容這座城市最近陷入「厄運螺旋，一家接一家公司離開或正要離開」。馬斯克2021年已經把他另一家公司、電動車大廠特斯拉（Tesla）的總部由加州 搬到德州去。舊金山的旅遊業和商業活動在新冠疫情期間元氣大傷，此後一直掙扎於復原，X能留下來可能是個好兆頭。

科技業裁員、大型零售商撤離，以及旅遊業萎縮，都讓這座城市大不如前。由於愈來愈多的人在家工作，交通流量下滑，加上備受矚目的犯罪和街友問題，都影響了舊金山的形象。

馬斯克貼文寫道：「美麗的舊金山，雖然別人離棄了你，但我們永遠都是你的朋友。」

不過，不是所有的舊金山市民都買馬斯克的帳。當地居民周末紛紛錄影上傳巨大的X發光、跳動、不規則閃爍，抱怨光線太擾人。例如，X用戶@itsmefrenchy123請大家想像這種光源就在自家臥室對面，另一用戶@DollyMarlowe也表示，對這種完全不為別人考慮的行為感到震驚。

至於舊山金建物檢驗局，則對X的建物展開調查，認為可能違反許可規定。路透引述檢查員撰寫的報告報導，該公司代表兩度拒絕讓檢查人員上屋頂檢查新的X標誌，有一位代表聲稱該標誌是臨時性裝置。