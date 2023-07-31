華運會 疫後灣區僑界最大活動 僑委會委員長徐佳青參與名人競走
金山灣區華人運動大會競賽項目眾多，包括田徑、拔河等。其中吸引了眾多參賽選手和現場觀眾關注的就是名人競走項目。僑委會委員長徐佳青與眾多僑團嘉賓身穿運動服參賽，以運動會友，提倡運動家精神與健康身體鍛鍊。
昨天華運會除了各項運動賽事的舉行，現場還舉辦兒童繪畫比賽與趣味競賽，讓學齡兒童也有學藝活動可以參加。每位參與繪畫競賽小朋友認真揮毫，發揮創意。
繪畫比賽兒童的家長Terry Chuang表示，參加華運會活動覺得很不錯。小朋友很喜歡畫畫，對於這次的畫畫比賽期待很久。他說，自己很久沒有唱中華民國國歌，聽到國歌會有一種很感動的感覺，聽到想哭。看到很多團隊的表演，覺得僑胞們很有向心力。
眾多僑團參與設攤，免費提供豐富的美食餐點給民眾享用。北加州大專院校聯合會提供了燒餅油條早餐。小狀元教育學院、小樹苗蒙特梭利國際學校以及美國禪學會則提供許多適 合兒童的早點果汁，讓帶小朋友的家庭也能有餐點享用。
除了各僑團免費提供的美食，現場還有台灣小吃攤位，包括肉粽，肉圓，芋頭，碗粿，紅豆八寶湯，水果珍珠奶茶等。灣區知名的水果哥也帶來新鮮的蔬果。各種美食小吃供大家品嚐家鄉的風味。
現場參與活動的僑領陳建芬表示，已經很久沒有看到這麼多人參與活動，很興奮覺得很有朝氣，就像是灣區的經濟也在復甦一樣，充滿活力。這場活動應是疫情以來僑界最多人參與的一項活動。
這場讓僑界期待的運動大會，在熱鬧頒獎聲中畫下完美句點。超過五千人參與的盛況，彰顯了灣區台灣僑團僑界的團結與向心力，透過運動更凝聚了海外台灣僑胞的心與力量。
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