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華運會 疫後灣區僑界最大活動 僑委會委員長徐佳青參與名人競走

記者孫愛薇／南灣報導
僑委會委員長徐佳青和多位僑領參加華運會名人競走比賽。（記者孫愛薇／攝影）
僑委會委員長徐佳青和多位僑領參加華運會名人競走比賽。（記者孫愛薇／攝影）

金山灣區華人運動大會競賽項目眾多，包括田徑、拔河等。其中吸引了眾多參賽選手和現場觀眾關注的就是名人競走項目。僑委會委員長徐佳青與眾多僑團嘉賓身穿運動服參賽，以運動會友，提倡運動家精神與健康身體鍛鍊。

名人競走項目出發前選手們在起跑線前留念。(記者孫愛薇／攝影)
名人競走項目出發前選手們在起跑線前留念。(記者孫愛薇／攝影)

田徑比賽，選手奮力爭先。(黃本初提供)
田徑比賽，選手奮力爭先。(黃本初提供)

昨天華運會除了各項運動賽事的舉行，現場還舉辦兒童繪畫比賽與趣味競賽，讓學齡兒童也有學藝活動可以參加。每位參與繪畫競賽小朋友認真揮毫，發揮創意。

華會會活動現場中美旗幟飃揚。(記者孫愛薇／攝影)
華會會活動現場中美旗幟飃揚。(記者孫愛薇／攝影)

扯鈴攤位讓小朋友體驗扯鈴的樂趣。(記者孫愛薇／攝影)
扯鈴攤位讓小朋友體驗扯鈴的樂趣。(記者孫愛薇／攝影)

繪畫比賽兒童的家長Terry Chuang表示，參加華運會活動覺得很不錯。小朋友很喜歡畫畫，對於這次的畫畫比賽期待很久。他說，自己很久沒有唱中華民國國歌，聽到國歌會有一種很感動的感覺，聽到想哭。看到很多團隊的表演，覺得僑胞們很有向心力。

華運會歷任主任委員一起點燃聖火。(記者孫愛薇／攝影)
華運會歷任主任委員一起點燃聖火。(記者孫愛薇／攝影)

醒獅團祝賀華運會活動成功。(記者孫愛薇／攝影)
醒獅團祝賀華運會活動成功。(記者孫愛薇／攝影)

參加繪畫比賽的孩童，將華運會活動現場國旗飄揚的景色畫出來。(記者孫愛薇／攝影)
參加繪畫比賽的孩童，將華運會活動現場國旗飄揚的景色畫出來。(記者孫愛薇／攝影)

眾多僑團參與設攤，免費提供豐富的美食餐點給民眾享用。北加州大專院校聯合會提供了燒餅油條早餐。小狀元教育學院、小樹苗蒙特梭利國際學校以及美國禪學會則提供許多適

開幕式鼓陣表演獲得觀眾的喝采。(記者孫愛薇／攝影)
開幕式鼓陣表演獲得觀眾的喝采。(記者孫愛薇／攝影)
合兒童的早點果汁，讓帶小朋友的家庭也能有餐點享用。

灣區華裔僑界領袖出席活動。左起金山灣區僑教中心主任莊雅淑、聖他克拉拉縣議員李洲曉...
灣區華裔僑界領袖出席活動。左起金山灣區僑教中心主任莊雅淑、聖他克拉拉縣議員李洲曉、庫比蒂諾市長魏虹、前庫比蒂諾市長黃少雄。(記者孫愛薇／攝影)

除了各僑團免費提供的美食，現場還有台灣小吃攤位，包括肉粽，肉圓，芋頭，碗粿，紅豆八寶湯，水果珍珠奶茶等。灣區知名的水果哥也帶來新鮮的蔬果。各種美食小吃供大家品嚐家鄉的風味。

僑團攤位免費提供皮蛋瘦肉粥以及西點給參與民眾享用。(記者孫愛薇／攝影)
僑團攤位免費提供皮蛋瘦肉粥以及西點給參與民眾享用。(記者孫愛薇／攝影)

南台灣同鄉會攤位提供台灣美食小吃。(記者孫愛薇／攝影)
南台灣同鄉會攤位提供台灣美食小吃。(記者孫愛薇／攝影)

北加州中國大專校友會聯合會提供免費燒餅早點給民眾享用。(記者孫愛薇／攝影)
北加州中國大專校友會聯合會提供免費燒餅早點給民眾享用。(記者孫愛薇／攝影)

現場參與活動的僑領陳建芬表示，已經很久沒有看到這麼多人參與活動，很興奮覺得很有朝氣，就像是灣區的經濟也在復甦一樣，充滿活力。這場活動應是疫情以來僑界最多人參與的一項活動。

這場讓僑界期待的運動大會，在熱鬧頒獎聲中畫下完美句點。超過五千人參與的盛況，彰顯了灣區台灣僑團僑界的團結與向心力，透過運動更凝聚了海外台灣僑胞的心與力量。

灣區 中華民國 加州

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