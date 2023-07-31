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亞裔長者屢遇襲 華埠議員佩斯金質問警局

記者李怡╱舊金山報導
連續多宗亞裔長者遇襲案，令代表華埠的市議員佩斯金不滿，質疑警局的作為。（記者李怡╱攝影）
連續多宗亞裔長者遇襲案，令代表華埠的市議員佩斯金不滿，質疑警局的作為。（記者李怡╱攝影）

本月舊金山接連發生至少四宗亞裔長者遇襲案件，雖然在事發後舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、警察局長史考特（ Bill Scott ）和華埠長者社區組織即時召開媒體社區會議，為亞裔長者發聲，但還是引起代表華埠的第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）的擔憂。他要求警局代表出席市議會，回應警力安排等問題，並質疑警局是否未加大暴力犯罪警力部署。

佩斯金說：「我想公開質疑舊金山警察局長，為何可以在『山地炸彈』活動中出動80多位警員逮捕近100多未成年人，卻無法對毒品市場、汽車盜竊、暴力犯罪加大警力？」佩斯金還要求警局減少高級職位，用節省下來的資金雇用更多普通警員。

史考特回應，反對佩斯金這一提議，並表示，2020年非裔男子弗洛伊德（George Floyd）事件在全國掀起削減警察預算浪潮，造成不良影響，舊金山市面臨眾多挑戰，現在不是削減警察職位和預算的時候。

連發的亞裔長者遇襲案中，謝安宜和史考特均表示，尚未有證據發現涉及種族主義和仇恨動機，嫌犯可能不會被指控仇恨犯罪，但他們承諾將盡全力追究一切犯罪責任。

63歲的女性華裔長者Yanfang Wu（音譯，吳艷芳）3日在舊金山市灣景區被推倒致死。案件被判定為「意外事故」，目前仍在調查中，尚未進行任何逮捕。 

10日，86歲亞太裔婆婆在田德隆區被推倒在地並慘遭毆打，被送醫治療，但無生命危險。目前尚不清楚警方是否已就此案實施逮捕。 

21日，27歲的屋崙居民拉姆齊（James Lee Ramsey）在Ellis街區無端襲擊一名88歲亞裔婆婆。他現被指控多項重罪。拉姆齊早在2021年曾在屋崙市中心，從背後襲擊了時任屋崙華埠商會會長陳錫澎。

24日，68歲的男性華裔長者在Excelsior區遭到襲擊，無生命危險。嫌犯多米諾（Andrew Domino）被捕並被指控襲擊和虐待長者罪名。

史考特表示：「針對城市中最弱勢群體，亞太裔（AAPI ）長者的犯罪行為令人無法接受。我們將盡一切努力追究此類犯罪的責任。」

謝安宜呼籲社區人士採取行動，確保社區中長者的安全。她表示，通過與警局的合作，成功地對兩起逮捕案件立案，並確保嫌犯保持羈押候審。她感謝社區夥伴的合作，確保地檢長辦公室能夠為受害者提供更好的服務。

舊金山 亞裔 華埠

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