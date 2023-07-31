APEC會議期間金山警察取消休假 確保外國首腦政要安全

舊金山警察局表示，將於11月在舊金山舉行的APEC會議期間，舊金山警察全程無休假。圖為局長史考特。（記者李怡╱攝影）

據舊金山 警察局（SFPD）30日消息，為確保11月亞太經濟合作組織（APEC ）領導人會議安全召開，所有舊金山警員於11月9日到18日這一周的休假均全部取消。屆時來自亞太各國領導人將齊聚舊金山，參加亞太經合組織峰會。

警局發布的消息稱，為了支持城市的公共安全需求，並執行APEC的安全使命，所有宣誓警員在此期間的休息日將被取消。舊金山警察局將全面動員警力，實行12小時輪班制。一部分警力用於日常的治安巡邏執法，另一部分警力將被分配，專門服務於亞太經合組織的安全任務。且舊金山警局還將與聯邦特勤局密切合作，確保出席峰會外國首腦政要安全。

今年亞太經合組織峰會，將有21個國家元首和政府官員齊聚一堂，也被稱為「領導人周」，拜登總統也將出席。舊金山商界希望這次峰會能夠促進經濟增長，提升舊金山作為商業中心的聲譽。近年來，由於市區辦公樓空置率攀升、露天吸毒盛行、無家可歸和財產犯罪，許多市民對舉辦峰會時的城市形象表示擔憂，因此警力部署至關重要。

舊金山市長布里德表示，舊金山有幸獲得州內和聯邦領袖的大力支持，確保2023年APEC會議的成功舉行。她有信心，在各界的共同努力下，舊金山將在全球舞台上大放異采。

過去的亞太經合組織峰會都部署了強有力的警察應對措施。根據聯邦司法部事後報告，1997年亞太經合組織在溫哥華舉行時，抗議者與加拿大警察發生衝突，導致加拿大警方被指控過度使用武力。去年在泰國 曼谷舉行，也引發了警察和抗議者之間的衝突。泰國動員了2萬5000名警察來應對，遠遠超出了舊金山警力的應對能力。

舊金山警察局並未透露將部署多少警員來執行亞太經合組織峰會的安全任務。部門發言人塞諾夫斯基（Evan Sernoffsky）表示：「舊金山警察局到時還會與州和聯邦執法部門合作，確保峰會安全。」

目前，舊金山警察局共有約1500名宣誓警員，比2017年的最高水平減少了約300名。市府將支持在未來兩年內招募220名警員，初步目標是到2024年舊金山達到1800名警員。

APEC成立於1989年，是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇。通過參與APEC，進一步打造一個自由、公平和開放的經濟政策議程，為當地勞工、企業和家庭謀福祉。目前，參與APEC的21個成員經濟體共佔全球人口的近40%(近30億人)，以及全球貿易的近50％。