第39屆華運會 逾5000人參與 分列式逾百僑團聲勢浩蕩

華運會拔河競賽，選手們奮力拚搏。(孫愛薇記者/攝影)

第39屆金山灣區 華人運動大會30日在南灣庫比蒂諾高中（Cupertino High School）舉辦。今年是疫情解封後首次華運會，凝聚灣區眾多僑團鼎力支持，吸引許多民眾熱烈參與。活動內容不僅有運動競賽，還有舞台表演。大會還精心設置台灣小吃攤位供民眾享用。活動現場超過5000位來賓、僑領與民眾參與。

開幕典禮於早上9點半登場，現場來賓雲集。受邀出席來賓有僑務委員會委員長徐佳青、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪以及前處長馬鍾麟 、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、金山華僑文教服務中心主任蘇上傑、聖他克拉縣縣議員李洲曉、庫比蒂諾市長魏虹、佛利蒙市長高敘加、佛利蒙市議員邵陽、多位學區委員等主流人士、傳統僑社多位主席、僑務委員、其他僑務榮譽職人員、僑團負責人、僑界及商界代表等。

大會分列式由美國國旗和中華民國 國旗大型旗隊入場拉開序幕。男女童軍團及海外青年文化志工(FASCA)分別執旗，率領百餘個僑界團體分別入場。分列式參與團體超過100個，隊伍聲勢浩蕩。各大專院校校友會與華運會運動競賽代表皆列隊參與。

大會聖火隊由華人運動大會歷任主任委員榮擔重任，並點燃聖火。北加州台大校友合唱團帶領民眾一起合唱美國國歌，觀看美國國旗冉冉升起。接著唱中華民國國旗歌，升中華民國國旗，氣氛莊嚴隆重，這一刻凝聚海外僑胞的心。

華運會主任委員王進德致詞表示，非常感謝所有華運會的歷屆主委以及志工們，因為有他們的努力，華運會才能代代相傳，成為最具有指標性的社團活動之一；他邀請所有僑胞一起來參與運動，讓華運會不僅是讓大家身體更健康，更是僑界手牽手凝聚僑界的力量。

僑務委員長徐佳青表示，看到大家精神抖擻熱情參與，內心非常感動。希望透過運動大會的舉辦，大家能有非常健康的體魄。

她說，僑委會跟外交部、體委會都會繼續支持大家，繼續朝向下一個世代邁進，看到不同世代的朋友齊聚一堂，透過運動方式展示強大能量。