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教師涉性侵 金山聯合學區挨告

編譯組／舊金山電
舊金山聯合學區被一名前洛威爾高中學生告上法庭，這名學生聲稱他曾遭到一名幾年前去世的教師兼輔導員性侵。（美聯社）
舊金山聯合學區被一名前洛威爾高中學生告上法庭，這名學生聲稱他曾遭到一名幾年前去世的教師兼輔導員性侵。（美聯社）

舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District，SFUSD）被一名前洛威爾高中（Lowell High School）的學生告上法庭，這名學生聲稱，他曾遭到一名幾年前去世的教師兼輔導員埃德爾曼（Harlan Edelman）的性侵犯。

Corsiglia, McMahon and Allard 律師事務所提交的一份刑事控訴書稱，舊金山聯合學區未能對埃德爾曼進行適當的監督，未能發現和阻止埃德爾曼的「掠奪性行為」，也未能對該男子的辦公室和教室進行適當的監控，而一些被指控的性虐待行為正是發生在其辦公室和教室。

根據刑事指控，這名在法庭文件中僅被稱為無名氏（John Doe）的前學生稱，埃德爾曼在2004至2005學年期間 「誘導並多次性騷擾 」了他。

埃德爾曼因患肉瘤於2018年去世，在被指控的虐待事件發生時，他是洛威爾高中的一名教師和輔導員，刑事起訴書進一步指控該男子在2004/2005學年之前對其他學生「公開表現出誘導行為」。

代表這名隱藏身分的前學生的律師稱，埃德爾曼還為其他學生提供往返學校的接送服務，甚至給他們買飯和禮物；當埃德爾曼被指派為這名隱藏身份的學生的輔導員時，他將這種行為延伸到了這名學生身上。

該學生的律師在刑事起訴書中說：「在幫助原告完成課程作業以提高成績的幌子下，埃德爾曼開始經常用自己的車接送原告放學回家，並為原告買餐買禮物。」

刑事訴訟指控稱，埃德爾曼隨後開始在高中校園內外對這名隱藏身分的學生實施性虐待。據稱，這種虐待行為一直持續到2005至2006學年，並偶爾在埃德爾曼的教室和辦公室發生。

在2013年辭職前，埃德爾曼一直受雇於舊金山市公立學校。辭職後次年，山景城（Mountain View）警方一名警官在一次刺探行動中將其抓獲，根據刑事指控，這名警官在網站上假扮一名17歲的男孩，埃德爾曼被稱與之約好發生性關係。

埃德爾曼隨後認罪，並被判定傳播或發送描述未成年人性行為的有害訊息，目的是喚起或吸引性欲，或以性行為為最終目的。

「觀察家報」曾就這起訴訟和對埃德爾曼的指控向舊金山聯合學區求證，但未收到回應。涉及各方的案件管理會議將於今年12月27日在舊金山市政中心法院舉行。

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