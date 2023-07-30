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泰勒絲南灣演唱會 破了李維球場宵禁令

編譯廖宜怡／綜合29日電
圖為泰勒絲28日晚上在灣區聖他克拉拉市開唱的情形。（美聯社）
圖為泰勒絲28日晚上在灣區聖他克拉拉市開唱的情形。（美聯社）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）打破的紀錄愈來愈多，在28日於灣區舉行的首場「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）中，她打破了李維球場（Levi's Stadium）的宵禁規定。

李維球場位於聖他克拉拉市一個住宅區內，自2016年啟用以來，一直有噪音問題。該市一項法令規定，李維球場平日必須在晚上10時前熄燈，周五和周六必須在晚上11時前熄燈。在活動舉辦者的爭取下，聖他克拉拉市議會於2021年批准，球場每年最多可以舉辦五場非美式足球賽的活動，可以舉行到晚上11時。

泰勒絲28日的演唱會於晚上8時10分開始，持續了三個多小時，於11時37分在她演唱「We Are Never Getting Back Together」的歌聲中結束。泰勒絲當晚總共演唱了40多首歌曲，包括一首之前未發行過、但收錄在她今年重新錄製的專輯「Speak Now」中的「Long Live」。

28日約有5萬8000人參與了聖他克拉拉市這場座無虛席的演唱會，其中不乏知名人士，包括Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）一家五口，以及超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和其御用彩妝師Patrick Ta。查克柏格還在他的Instagram上傳他與家人手戴泰勒絲手環，在球場高級套房觀看演唱會的照片。

28日推特上流傳著一個消息，指歐巴馬夫婦出席了泰勒絲這場演唱會。這則獲得近百萬人點閱的推文稱，有人在聖他克拉拉市演唱會中看到歐巴馬夫婦，還附上照片。結果被人發現，推文顯示的其實是歐巴馬夫婦於2018年出席碧昂絲演唱會的照片。

歐巴馬 查克柏格 足球

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