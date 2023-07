泰勒絲南灣演唱會 破了李維球場宵禁令

圖為泰勒絲28日晚上在灣區聖他克拉拉市開唱的情形。(美聯社)

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)打破的紀錄愈來愈多,在28日於灣區舉行的首場「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)中,她打破了李維球場(Levi's Stadium)的宵禁規定。

李維球場位於聖他克拉拉市一個住宅區內,自2016年啟用以來,一直有噪音問題。該市一項法令規定,李維球場平日必須在晚上10時前熄燈,周五和周六必須在晚上11時前熄燈。在活動舉辦者的爭取下,聖他克拉拉市議會於2021年批准,球場每年最多可以舉辦五場非美式足球 賽的活動,可以舉行到晚上11時。

泰勒絲28日的演唱會於晚上8時10分開始,持續了三個多小時,於11時37分在她演唱「We Are Never Getting Back Together」的歌聲中結束。泰勒絲當晚總共演唱了40多首歌曲,包括一首之前未發行過、但收錄在她今年重新錄製的專輯「Speak Now」中的「Long Live」。

28日約有5萬8000人參與了聖他克拉拉市這場座無虛席的演唱會,其中不乏知名人士,包括Meta執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)一家五口,以及超級名模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)和其御用彩妝師Patrick Ta。查克柏格還在他的Instagram上傳他與家人手戴泰勒絲手環,在球場高級套房觀看演唱會的照片。

28日推特上流傳著一個消息,指歐巴馬 夫婦出席了泰勒絲這場演唱會。這則獲得近百萬人點閱的推文稱,有人在聖他克拉拉市演唱會中看到歐巴馬夫婦,還附上照片。結果被人發現,推文顯示的其實是歐巴馬夫婦於2018年出席碧昂絲演唱會的照片。