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飛墨西哥聽泰勒絲演唱 更便宜

編譯廖宜怡／綜合29日電
泰勒絲灣區演唱會的門票一票難求，每張轉售價叫價到1000元以上。（美聯社）
泰勒絲灣區演唱會的門票一票難求，每張轉售價叫價到1000元以上。（美聯社）

天后泰勒絲（Taylor Swift）這兩日在灣區聖他克拉拉市開唱，超高票價讓灣區歌迷感受到天價的衝擊。在演出倒數計時前幾天，泰勒絲演唱會門票的轉售價一直保持在1000元以上，比海外一些城市的票價足足高出四倍。

截至28日上午，泰勒絲灣區第二場演唱會的門票轉售價從700元起跳，加上稅金70元，每張門票總價至少770元。

然而，死忠歌迷其實可以用更低的價格，在墨西哥的墨西哥市（Mexico City）Foro Sol球場觀賞泰勒絲演唱會。Foro Sol球場每張門票為250元，加上舊金山往返機票370元，以及Foro Sol球場附近的飯店住宿費一晚94元，總計只要714元。

事實上，不只墨西哥，波蘭和澳洲等地的泰勒絲演唱會門票，每張都遠低於500元。

對於泰勒絲全球「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）各地票價不一，各方有不同的說法。根據報導，泰勒絲演唱會門票票面價其實只有49元到499元，但在售票網站Ticketmaster發生票務問題，宣布不再銷售泰勒絲演唱會門票後，在動態定價、轉售市場和黃牛的哄抬下，迫使粉絲們不得不付出高昂的代價，甚至有黃牛在演唱會現場外，以一張4萬1000元的價格兜售門票。

值得注意的是，為了打擊黃牛，包括法國、愛爾蘭、波蘭、澳洲、義大利和日本在內的許多國家，都嚴格限制或完全禁止以營利為目的的門票轉售。因此，儘管在某些地方很難買到票，但不用擔心被人坑。

墨西哥 灣區 澳洲

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