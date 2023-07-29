聖荷西市府員工 控訴工作環境惡劣

聖荷西市長馬漢（左一）被部分員工指控，市府工作環境不佳，員工過度勞累、離職率上升。（馬漢推特）

San Jose Spotlight報導，聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）面臨部分市府員工對工作環境惡劣的指控，包括辦公室失去信任、員工過度勞累、長期加班等，以致員工流失。

根據該市員工關係辦公室數據，自1月馬漢上任以來，市長25人團隊中已有六人離開。部分離職員工稱，「工作太辛苦、士氣低迷，被迫離開」，「我們每天、每週工作，每場活動都參加，但並未得到公平的補償。」

San Jose Spotlight採訪數十名現任或前任員工，其中有五人稱一系列困難的工作歷程，導致他們沮喪和不知所措。也有些員工對馬漢評價很高，稱他是一位公平的領導者。

馬漢和團隊反駁這些說法，稱辦公室士氣高昂，員工流動無可避免。他告訴Spotlight，「我們首要任務是創造一種文化，讓每個人都能輕鬆說出自己想法。」

四名前任員工指出，馬漢會用「高高在上」的語氣和員工交談，包括質疑他們完成職權範圍內任務的能力。兩名前員工稱，同事抱怨馬漢會要求他們處理私人事務，如取他的乾洗衣服等。一名前員工聲稱，馬漢利用納稅人資助的保安人員，送他兩名年幼的孩子到學校，他辦公室否認此一指控。

其他人則聲稱馬漢未兌現他承諾的加薪，他們稱每週工作超過40小時，偶爾還需週末加班。一位前員工說，新市長不再有改善聖荷西的願景，他們感覺馬漢選擇參加迎合他競選承諾的活動，感覺是「馬漢秀」，很難證明長時間工作是合理的。另一位前員工更直言：「馬漢不是聖荷西市長，是富人的市長。」

一名現任員工則認為，對從事政治工作者來說，長時間工作是文化的一部分，驅動員工的是熱情和使命，而非福利 。

馬漢表示，他大多數員工工作時間每週遠超過40個小時，「但我們也意識到健康的工作與生活平衡重要性。我們一直努力找到平衡，確保團隊熱愛所做的事情，從工作中得到尊重與支持。」他並指出，他的領導風格在私人企業、競選活動或市長辦公室都是一致的，他專注創建更安全城市和讓無家可歸者擺脫街頭。