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聖荷西警告市府員工 慎用ChatGPT

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西發布備忘錄警告城市員工在工作中謹慎使用ChatGPT等人工智慧平台，並祭出了一系列嚴格的人工智慧使用指南。(Getty Image）
聖荷西發布備忘錄警告城市員工在工作中謹慎使用ChatGPT等人工智慧平台，並祭出了一系列嚴格的人工智慧使用指南。(Getty Image）

聖荷西發布備忘錄警告城市員工在工作中謹慎使用ChatGPT人工智慧平台，並祭出了一系列嚴格的人工智慧使用指南。

這項最近發布的23頁文件中出現多次警告，指出城市工作人員在ChatGPT中搜索和創建的所有內容均受「加州公共記錄法」的約束，這意味著任何公民都可以了解聖市員工如何使用人工智慧工具。

備忘錄中寫道：「（在使用人工智慧時）應預設提交的任何內容最終都會出現在報紙的頭版上，不要使用任何可能包含不適合公開發布的信息的提示。」

近幾個月來，人工智慧已成為主流，引發了人們對未來工作和學習的疑問和擔憂。據悉聖荷西一些員工已經在使用ChatGPT。

ChatGPT被稱為「生成人工智慧」，由位於舊金山的OpenAI公司創建，於去年11月向大眾發布。ChatGPT已經被用來撰寫學校論文，教育工作者擔心這個工具可能會極大地改變孩子們學習寫作和形成思想的方式。其他人則擔心人工智慧可能會摧毀主要以寫作為中心的工作崗位，例如律師助理和記者。

聖荷西在備忘錄中還提出了城市員工使用ChatGPT或人工智慧工具的規則，包括工作人員在為人工智慧網站創建帳戶時必須使用城市的工作電子郵件，每次在工作中使用人工智慧時都要填寫一份表格，以便更好地了解使用情況。

該備忘錄還列出了城市工作人員應該做和不應該做的事情，建議謹慎對待聖市居民的機密信息，並確保每當「大部分」完成工作是透過人工智慧完成時都應遵循引用規範，並禁止使用 ChatGPT或其他人工只能工具來評估求職者，因為擔心這些工具可能會導致種族和性別偏見。

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