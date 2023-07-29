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小林馬赫：科技業比娛樂業創作自由

記者葛歆睿／南灣報導
擁有20年科技業和娛樂業工作經驗的小林馬赫稱，科技業比娛樂業擁有更多創作自由。（記者葛歆睿／攝影）
擁有20年科技業和娛樂業工作經驗的小林馬赫稱，科技業比娛樂業擁有更多創作自由。（記者葛歆睿／攝影）

如果問科技業和娛樂業哪個更有創作自由，相信很多人都會不假思索的回答：娛樂業。但擁有20年科技和娛樂從業經驗的小林馬赫（Mach Kobayashi），26日在駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組的季度「導師講座」（Mentor Talk）中卻給出了相反的答案。

小林的履歷上盡是赫赫有名的大公司，例如皮克斯動畫工作室（Pixar Anumation Studios）、谷歌（Google）和蘋果（Apple）。他表示，當從皮克斯跳槽到谷歌，是從創意產業到技術產業。但他卻驚訝地發現，在科技產業擁有更多的創作自由和靈活性。

小林說，在娛樂產業，每個人都以執行和實現導演的願景為目標，必須為此犧牲個人興趣和願望。因此是一個典型的自上而下的模式。相反在科技業，問題出現後的解決方法是開放式，每個工程師都可以提出方案。

小林指出，創作自由和靈活性也與營收水平有關。因此更有錢、利潤更高的科技業，自然有更多的自由和靈活性去做一些事情。

小林還表示，無論在任何行業，團隊越大，屬於個人的創作自由和靈活性越小，但成果能夠產生更加深遠的影響。他曾獨立設計了一款用來搖骰子的蘋果應用程式，稱獲得了「令人難以置信的成就感」，因為他實現了自己想做的一切，只不過因為受眾有限影響很小。

而他參與製作的皮克斯電影，雖然在全球有上百萬人觀看，但他的貢獻實際很小。同樣，即使他現在在蘋果所做的項目，將來有可能改變世界，他個人起到的作用也只是一小部分。

小林表示，影響力與創作自由之間有一個奇怪的平衡，每個人都需要決定什麼是對自己最重要的。

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