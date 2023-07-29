屋崙犯罪飆升 全國有色人種協進會公開信籲：進入緊急狀態

屋崙警局目前缺乏人手。圖為在華埠巡邏入駐的警車。（記者劉先進／攝影）

屋崙 治安狀況令人堪憂，今年迄今已有59起兇殺案。19日一天內的11個小時中，四人在三起槍擊中不幸身亡。就犯罪飆升問題，全國有色人種協進會（NACCP）屋崙分會27日發出公開信，要求民選領導人宣布屋崙進入緊急狀態 ，以便整合大量資源來解決公共安全危機。

公開信說，屋崙居民已經厭倦了無法忍受的公共安全危機，這種危機嚴重影響了少數族裔社區。謀殺、槍擊、暴力持械搶劫、入室搶劫、打破車窗盜竊、雜耍表演和高速路槍戰，已成為屋崙生活中無處不在的一部分。「我們呼籲所有民選領導人團結起來，宣布進入緊急狀態，並匯集資源來解決公共安全危機。」

在東屋崙和該市其他地區，非裔 受到的犯罪打擊尤為嚴重。但全市各地的居民都表示，他們感到不安全。婦女成為年輕暴徒的目標，在市中心和上城區遭到毒打和搶劫。亞裔在華埠遭到毆打。在果谷區，街頭小販遭到搶劫。新聞工作者在報導犯罪事件時，攝像機被偷。PG&E的工作人員被搶劫，現在外出工作時需要私人保安。每個人都處於危險之中。

公開信表示，失敗的領導，包括撤資警局（defund police）運動，地檢長不願指控和起訴那些謀殺和犯下威脅生命的嚴重罪行的人，以及反警員言論的擴散，為屋崙罪犯創造了一個全盛時期。如果犯罪沒有後果，屋崙犯罪率將繼續飆升。

人們正成群結隊地離開屋崙。他們不敢冒險走出家門去工作、購物或吃飯。這正在破壞屋崙的經濟活動。企業，無論大小，都在掙扎或倒閉，稅收消失，「我們正在製造臭名昭著的惡性循環，城市的生活繼續螺旋式下降。隨著經濟痛苦的加劇，沒有就業機會的絕望人群加劇了犯罪和罪犯的滋生。」

公開信說，屋崙正處於危機之中，需要選出的領導人採取負責任的行動來確保公共安全。最好的開始方式是宣布我們處於公共安全緊急狀態。然後調集資源，解決犯罪問題，創造經濟機會，提供培訓和青年輔導，使人們能夠工作，過上富有成效的生活。

但根據KTVU報導，阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室對上述呼籲回應說，「我們對一位偉大的非裔牧師和一個偉大的非裔組織在如此重要的問題上採取虛假敘述感到失望…」

這封信發布的27日晚，數十名屋崙居民參加了一次有關公共安全的社區會議，要求官善貞和屋崙警局採取措施，解決失控的犯罪問題。參加會議的市議員卡爾布（Dan Kalb）28日說，需要採取全面的方法來解決不斷增加的犯罪、和警員短缺的問題。