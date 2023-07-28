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金山市議會提案紀念李小龍逝世50周年 盼促進團結、尊重華裔

記者李怡／舊金山報導
圖中的李小龍人偶是灣區收藏家陳振輝（Jeff Chinn）的藏品。（陳振輝提供)
圖中的李小龍人偶是灣區收藏家陳振輝（Jeff Chinn）的藏品。（陳振輝提供)

舊金山第11區市議員安世輝（Asha Safai）日前向市議會提出「紀念李小龍逝世50周年」決議案，以促進社區團結，尊重華裔精神。市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）、第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）都聯署支持、共同提出此議案。

這項議案指出，李小龍是世界著名的美籍華裔武術家和演員，職業生涯跨越香港和美國。他1940年11月27日出生於舊金山華埠東華醫院。在他成長的過程中，克服了種族和文化偏見，推廣香港動作電影，且改變了華人在美國電影界的地位和印象，成為在美華人傑出的英雄人物，並成為有世界影響力的人物。

安世輝表示，李小龍是20世紀東西方交流的武術文化偶像。2023年7月20日是李小龍逝世50周年。21日舊金山市縣以及市議會成員出席了「美國華人歷史學會」舉辦的紀念展覽活動。 他意識到紀念文化偶像的重要性，並表示，李小龍對舊金山市的文化發展做出了巨大貢獻。

安世輝說：「李小龍影響了許許多多的人。記得我小時候和朋友們會穿和他一樣的球鞋，為他的影片著迷。他不只是華人的，而是全世界人的偶像。」

同樣支持此議案的市議員佩斯金和陳詩敏表示，李小龍出生在舊金山華埠，並在屋崙建立了他的第一個工作室，灣區承載著他太多的故事。他的精神可以把不同文化和族裔的民眾團結起來，特別是仇恨亞裔犯罪頻發的當下，李小龍的精神可以振奮社區。 

華埠博物館執行主任胡佛（Justin Hoover）接受本報採訪時曾說：「李小龍是一個有遠見的人，他比其他人更早看到了美籍華人在商業和電影領域的發展前景和力量。李小龍信奉包容和公平。他在好萊塢經歷了種族歧視，在片場的工資最低，甚至遭到自己社區的排斥。儘管如此，李小龍仍然堅持向所有種族的人教授功夫。」

華埠居民趙振方表示，李小龍長在華埠，用自己的實力在西方主流文化的圈子裡闖出了一番天地，用高超的水平為華人贏得了尊重。他對於世界的影響是巨大的。「李小龍不僅僅是個演員，一個武師，也是一個哲學家，一種文化符號和象徵。他是我們華人和西方主流文化的橋樑。」

李小龍 華人 華埠

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