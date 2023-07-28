防盜裝置有問題 多起入室竊盜案駕駛現代、起亞贓車撞開店門

據警方稱，盜竊案的犯罪嫌疑人都駕駛偷來的起亞或現代汽車撞開大門，隨後進入商店行竊，再開著偷來的車輛逃離現場。（截自聖荷西警察局提供視頻）

聖荷西 警方宣布逮捕與一系列菸店入室盜竊案有關的多名嫌疑人。他們使用偷來的現代（Hyundai）和起亞（Kia）汽車實施犯罪。

今年3月至4月期間，有10家商店被闖入。警方在調查過程中，確定了嫌疑人卡貝洛斯 (Jose Cabellos)，據信他對至少8起入室盜竊案負責。

卡貝洛斯於6月16日被捕，目前被關押在密爾比達的監獄 ，不得保釋。警方認為卡貝洛斯還有其他同夥，仍在追蹤線索。警方還注意到更多採取相同作案模式的菸店入室盜竊案。

警方24日接到報案稱南聖荷西Almaden高速公路4700號街區的一家菸店發生盜竊未遂。嫌疑車輛在警方到達之前就逃跑了。後來，嫌疑人試圖在聖他克拉拉再次入室盜竊，但被縣警員阻止。嫌疑人逃離現場，發生車禍後被捕。三名嫌疑人均為青少年，已被關押在聖他克拉拉縣青少年監獄。

據警方稱，所有入室盜竊案的犯罪嫌疑人都駕駛偷來的起亞或現代汽車撞開大門，隨即進入商店偷竊商品，然後開著偷來的車輛逃離現場。

警方防盜部門表示，他們發現2010-21款起亞和2015-21款現代汽車被盜、並用於實施入室盜竊和其他犯罪的數量激增。自從社交媒體上開始流傳偷車教學視頻後，這些車輛越來越成為盜竊的目標。

那個年份的許多汽車製造商沒有給車輛安裝能夠防止車輛被熱連線的發動機防盜裝置。作為回應，現代為358萬輛、起亞則為450輛汽車推出了一系列軟件更新。與此同時，此問題也引起了加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）和其他州檢察長的關注和監督。他們希望尋求召回這些汽車。

警方為車輛沒有發動機防盜裝置的車主提供了一些建議，包括使用方向盤或制動踏板鎖、不要在車內留下貴重物品或充電線，以及將車停在光線充足的地方。