聖馬刁縣男殺女 冷血拍攝死前影片放臉書

一名男子被控在聖馬刁殺害一名女性，並冷血拍攝女子死亡前最後時刻、放上臉書。（電視新聞截圖）

據警方稱，一名住在柏斯菲卡（Pacifica）的39歲男子被指控於26日在聖馬刁殺害了一名女性。他 「無情地拍攝了受害者生命的最後時刻，並將視頻發布在臉書 （Facebook ）上。」

警方稱，嫌犯名為梅奇科夫（Mark Mechikoff），在警方發現受害人死在聖馬刁第36大道200號街區的一間公寓後兩小時內在聖荷西 被捕。

聖馬刁警方說，他們是在當天下午3時48分首次得知這一事件。當時內華達州 奈（Nye）縣當局通知他們說，有人在臉書上說，目睹了一起 「捅刺」事件。目擊者向當局提供了在臉書上發布視頻者的姓名和電話號碼。

警方說，Nye縣當局查詢了與臉書帳戶相連的電話號碼，得到的結果是位於聖馬刁市第37大道 200號街區的一個大型公寓樓區。

聖馬刁警方在該地區進行了地毯式搜索，挨家挨戶尋找可能的受害者和或嫌疑人。警方說，在搜尋了近三個小時後，警察發現受害者已死在該小區的一棟公寓裡。

警方說，梅奇科夫當時不在現場，但當局設法在聖荷西找到了他，並順利將其拘留。據警方稱，梅奇科夫和受害人彼此認識。這起致命刺殺案的動機正在調查中。

若有任何與此案有關的信息或監控錄像，請撥打 650-522-7660 或 [email protected]

Dave Manion 警佐聯繫，匿名舉報可通過網絡或電話 650-522-7676 提交。