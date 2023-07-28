我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

金山資深緝毒警與線人爆醜聞 致數十件起訴案被撤回 重創掃毒工作

編譯組／27日綜合報導
舊金山市議員麥德誠認為，資深緝毒警官爆醜聞，對執法人員來說，是一個「警示事件」。(圖取自舊金山警局臉書)
舊金山市議員麥德誠認為，資深緝毒警官爆醜聞，對執法人員來說，是一個「警示事件」。(圖取自舊金山警局臉書)

舊金山資深緝毒警官海耶斯(Christina Hayes) 被指控與一名機密線人有不正當關係，並阻礙了目前進行的刑事調查。警局主管已停止她原有職務，當局正在對她進行調查。此一醜聞導致數十件刑事起訴被撤回，重創舊金山掃毒工作。

根據於今年4月逮捕毒品嫌疑犯的警官報告，發現數千劑芬太尼與現金、壓藥機與其他違禁品；同月，緝毒官員表示，逮捕另外三人時，查獲芬太尼、海洛因與其他毒品。調查人員5月逮捕一名嫌犯時，也發現類似違禁品。

這三起案件是舊金山警局近來反毒品販運行動逮捕嫌犯案件中的一部分。然而，隨著檢察官致力遏止警察醜聞造成傷害，所有三起案件與其他100多起案件，都面臨風險。在舊金山專注於關閉市中心露天毒品市場、解決藥物過量蔓延之際，卻發現不得不撤回數十件刑事起訴。

「紀事報」先前報導，舊金山檢察官正在審查至少132起與海耶斯有關案件，並駁回了82起案件。尚未確定具體案件內容，因此目前不清楚正在審查的132起案件中、是否包括已撤回法庭的82起案件。

曾任舊金山警局通訊主任的舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)認為，資深緝毒警官爆醜聞，對執法人員來說，是一個「警示事件」(cautionary tale)。儘管他為舊金山市現今緝毒工作進行辯護，但也認為，必須了解刑事司法系統是以合法性為前提。若有事件破壞合法性，必須嚴以正視。

緝毒警官醜聞可能是多年來對緝毒部門最嚴重醜聞之一，可能導致警察與檢察官數千小時的工作報廢，並且，此時舊金山正致力於採取更積極措施解決藥物氾濫危機。自2022年1月以來，舊金山市已有超過1000人因毒品致死。

當局在法庭文件指出，海耶斯上個月因被指控與一名機密線人有不正當關係而被停止在街頭緝毒工作。根據舊金山警局，她目前被分配到特別行動局。警局官員拒絕回答有關內部調查的其他問題。

舊金山市長布里德辦公室發言人柯瑞坦(Jeff Cretan)表示，市府官員正在監管醜聞影響。但計畫持續施行舊金山市逮捕毒販、並試圖關閉露天毒品市場的做法。

舊金山 毒品 檢察官

上一則

金寶石餅店東主路邊停車遇劫匪 遭持槍搶寶馬車 還被毆打

延伸閱讀

金山議員華頌善、陳詩敏推動語言條例修法 服務非英語社區

金山議員華頌善、陳詩敏推動語言條例修法 服務非英語社區
金山一連4宗 亞裔長者頻遇襲 謝安宜發聲

金山一連4宗 亞裔長者頻遇襲 謝安宜發聲
布里德簽署146億年度財政預算 創歷史新高

布里德簽署146億年度財政預算 創歷史新高
金山匪劫車後魯莽駕駛 翻車落網

金山匪劫車後魯莽駕駛 翻車落網
辦公室空置危機來襲

辦公室空置危機來襲

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
街貓在李景蘭的後院好像當自己家，或坐或躺的等著放飯。（李景蘭提供）

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽

2023-07-26 17:21

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康