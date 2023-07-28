金山資深緝毒警與線人爆醜聞 致數十件起訴案被撤回 重創掃毒工作

舊金山市議員麥德誠認為，資深緝毒警官爆醜聞，對執法人員來說，是一個「警示事件」。(圖取自舊金山警局臉書)

舊金山 資深緝毒警官海耶斯(Christina Hayes) 被指控與一名機密線人有不正當關係，並阻礙了目前進行的刑事調查。警局主管已停止她原有職務，當局正在對她進行調查。此一醜聞導致數十件刑事起訴被撤回，重創舊金山掃毒工作。

根據於今年4月逮捕毒品 嫌疑犯的警官報告，發現數千劑芬太尼與現金、壓藥機與其他違禁品；同月，緝毒官員表示，逮捕另外三人時，查獲芬太尼、海洛因與其他毒品。調查人員5月逮捕一名嫌犯時，也發現類似違禁品。

這三起案件是舊金山警局近來反毒品販運行動逮捕嫌犯案件中的一部分。然而，隨著檢察官 致力遏止警察醜聞造成傷害，所有三起案件與其他100多起案件，都面臨風險。在舊金山專注於關閉市中心露天毒品市場、解決藥物過量蔓延之際，卻發現不得不撤回數十件刑事起訴。

「紀事報」先前報導，舊金山檢察官正在審查至少132起與海耶斯有關案件，並駁回了82起案件。尚未確定具體案件內容，因此目前不清楚正在審查的132起案件中、是否包括已撤回法庭的82起案件。

曾任舊金山警局通訊主任的舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)認為，資深緝毒警官爆醜聞，對執法人員來說，是一個「警示事件」(cautionary tale)。儘管他為舊金山市現今緝毒工作進行辯護，但也認為，必須了解刑事司法系統是以合法性為前提。若有事件破壞合法性，必須嚴以正視。

緝毒警官醜聞可能是多年來對緝毒部門最嚴重醜聞之一，可能導致警察與檢察官數千小時的工作報廢，並且，此時舊金山正致力於採取更積極措施解決藥物氾濫危機。自2022年1月以來，舊金山市已有超過1000人因毒品致死。

當局在法庭文件指出，海耶斯上個月因被指控與一名機密線人有不正當關係而被停止在街頭緝毒工作。根據舊金山警局，她目前被分配到特別行動局。警局官員拒絕回答有關內部調查的其他問題。

舊金山市長布里德辦公室發言人柯瑞坦(Jeff Cretan)表示，市府官員正在監管醜聞影響。但計畫持續施行舊金山市逮捕毒販、並試圖關閉露天毒品市場的做法。