布魯金斯研究院：AI快速發展 恐加劇矽谷貧富差距

華盛頓智庫布魯金斯研究院的報告指出，人工智慧發展可能進一步加劇矽谷的貧富差距。圖為民眾在聖荷西糧食銀行領取食物的情形。（美聯社）

矽谷 長期以來一直是科技創新中心。隨著人工智慧 正推動矽谷進入下一個科技世代，專家認為，這項科技可能進一步加劇當地貧富差距。

華盛頓智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）今年公布的一份報告指出，聖荷西 和灣區已成為全美人工智慧產業的中心。儘管人工智慧可能提高矽谷當地的經濟生產力，並帶來更多勞動力，一些維權團體卻擔心，人工智慧就業機會的高度集中，將加劇矽谷的貧富差距。

這份報告的作者之一、布魯金斯研究院顧問雅各斯（Julian Jacobs）表示，數據顯示，人工智慧正傾向將機會、財富、收入、創新集中在過去曾受益於科技發展的城市裡，可能導致這些城市中低收入人口的經濟進一步停滯。

雅各斯說：「幾乎可以肯定，人工智慧有能力擴大貧富差距。本報告想要指出，這些不平等，本質上是地域性的。」

數據顯示，光是聖荷西和舊金山兩地的人工智慧公司總數和工作機會，就比美國其他13個都會區的總和多出4倍。在2021年，聖荷西和舊金山已擁有美國約25%的人工智慧會議論文、專利和企業。

研究人員分析美國380個都會區後發現，在2023年5月前的十個月裡，聖荷西和美國其他五個都會區，包括舊金山、紐約、洛杉磯、波士頓和西雅圖，提供的人工智慧工作機會，就占美國所有人工智慧工作機會的47%。美國去年2200個人工智慧工作機會，有四分之一來自灣區。

科技平等聯盟（Tech Equity Collaborative）共同創辦人暨執行長布雷西（Catherine Bracy）表示，加州民選官員必須避免人工智慧在當地造成可能的貧富差距：「作為這個地區的一份子，特別是民選官員和決策者，必須回答一個問題：是否每一個居民都能在科技發展中受益？」

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）執行長漢考克（Russell Hancock）表示，希望人工智慧工作機會能讓當地社會變得較平等。他說，他正在密切注意人工智慧將如何改變高薪工作的分布。這些工作目前大多由白人和亞裔擔任。