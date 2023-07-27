加速可負擔住房建設 金山議會擬降要求、減費用

為加速舊金山可負擔住房建設，市議會建議降低要求標準、削減費用。（美聯社）

舊金山 市議會似乎準備降低可負擔住房要求，並削減或推遲一系列相關費用，以重振住宅開發行業，以努力擺脫疫情後該市的經濟低迷。

市議會「土地使用與交通委員會（Land Use and Transportation Committee）周一（24日）建議，開發商在其項目中必須包含的可負擔租賃公寓的比率，應從目前的21.5%降低為12%至16%，具體比率取決於社區和住宅類型。

公寓建築商的包容性要求（inclusionary requirements）將從23.5%降為12%至16%，在未來三年內，大約有20項其他費用（包括為公共交通和公園提供資金的費用）將減少33%。有些費用將從施工開始推遲到項目竣工。

該立法是由一個技術諮詢委員會（Technical Advisory Committee，TAC）推薦的，該委員會成員包括市場價格和可負擔住房開發商，以及該市各政治派別的倡導者。市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）與市長布里德（London Breed）辦公室的工作人員合作，在TAC所作建議的基礎上達成了妥協。

削減費用和要求是否足以促使開發商及其貸款 人重返舊金山市場還有待觀察，為TAC所做的一項經濟分析表明，目前這還遠遠不夠；但如果其他因素發生變化（如利率或建築成本），降低費用一項可能會讓一些沈睡的項目突然煥發生機。

除了佩斯金之外，TAC成員梅義加（Myrna Melgar）議員也支持這項立法，而潘正義（Dean Preston）議員則是三人小組中唯一投反對票的議員，稱之為 「沒有明確理由的劇烈政策變化」。他認為，公眾「不會因為這些變化而看到新的公寓，」但土地的價值卻會上升，使市政府搶購用於補貼低收入 住房的地塊變得更加昂貴。

社區住房組織議會（Council of Community Housing Organization）聯合主任斯基亞馬斯（Charlie Sciammas）表示，在市政府根據州政府的要求，提出未來八年內需建設4萬6000套可負擔住房的資金計畫之前，應暫緩立法。

但佩斯金說，現行規定要求TAC每三年召開一次會議，重新評估相關要求。這些會議從去年10月開始，一直對公眾開放，並提供了充足的時間來提出關切。

佩斯金說：「沒有人對減少我們目前的包容性數量感到高興，」但未來三億元的可負擔住房債券（可能會在3月份的投票中出現）以及為低收入家庭建造住房的其他努力，將彌補目前的政策變化，並與之相輔相成。