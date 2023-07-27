加速可負擔住房建設 金山議會擬降要求、減費用
舊金山市議會似乎準備降低可負擔住房要求，並削減或推遲一系列相關費用，以重振住宅開發行業，以努力擺脫疫情後該市的經濟低迷。
市議會「土地使用與交通委員會（Land Use and Transportation Committee）周一（24日）建議，開發商在其項目中必須包含的可負擔租賃公寓的比率，應從目前的21.5%降低為12%至16%，具體比率取決於社區和住宅類型。
公寓建築商的包容性要求（inclusionary requirements）將從23.5%降為12%至16%，在未來三年內，大約有20項其他費用（包括為公共交通和公園提供資金的費用）將減少33%。有些費用將從施工開始推遲到項目竣工。
該立法是由一個技術諮詢委員會（Technical Advisory Committee，TAC）推薦的，該委員會成員包括市場價格和可負擔住房開發商，以及該市各政治派別的倡導者。市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）與市長布里德（London Breed）辦公室的工作人員合作，在TAC所作建議的基礎上達成了妥協。
削減費用和要求是否足以促使開發商及其貸款人重返舊金山市場還有待觀察，為TAC所做的一項經濟分析表明，目前這還遠遠不夠；但如果其他因素發生變化（如利率或建築成本），降低費用一項可能會讓一些沈睡的項目突然煥發生機。
除了佩斯金之外，TAC成員梅義加（Myrna Melgar）議員也支持這項立法，而潘正義（Dean Preston）議員則是三人小組中唯一投反對票的議員，稱之為 「沒有明確理由的劇烈政策變化」。他認為，公眾「不會因為這些變化而看到新的公寓，」但土地的價值卻會上升，使市政府搶購用於補貼低收入住房的地塊變得更加昂貴。
社區住房組織議會（Council of Community Housing Organization）聯合主任斯基亞馬斯（Charlie Sciammas）表示，在市政府根據州政府的要求，提出未來八年內需建設4萬6000套可負擔住房的資金計畫之前，應暫緩立法。
但佩斯金說，現行規定要求TAC每三年召開一次會議，重新評估相關要求。這些會議從去年10月開始，一直對公眾開放，並提供了充足的時間來提出關切。
佩斯金說：「沒有人對減少我們目前的包容性數量感到高興，」但未來三億元的可負擔住房債券（可能會在3月份的投票中出現）以及為低收入家庭建造住房的其他努力，將彌補目前的政策變化，並與之相輔相成。
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