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金山議員華頌善、陳詩敏推動語言條例修法 服務非英語社區

記者李怡 / 舊金山報導
代表華裔社區的華人權益促進會參加修正案立法發布會。（記者李怡／攝影）
代表華裔社區的華人權益促進會參加修正案立法發布會。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）和陳詩敏（Connie Chan）26日共同宣布推動「舊金山語言使用條例」修正案立法，以確保舊金山市能夠為母語英語以外語言的社區提供優質服務。

舊金山有多元化的移民社區，且提供語言訪問服務，同時也擁有強大、全面的當地語言相關法律。

儘管舊金山市在提供語言服務方面取得了進展，但截至2023年，語言服務仍存在待改善之處，影響了市府為所有居民提供服務，以及及時獲取信息參與城市服務的效率。根據移民事務辦公室（OCEIA）最新年度語言使用的調查顯示，並非所有城市部門都遵守「語言使用條例」的規範，或完成了強制性「語言使用條例」培訓。

擬議的修正案，旨在鼓勵各部門增加雙語人員配備水平和語言服務，通過持續的數字和電話語言服務改善可及性，並加強針對公共衛生危機、災害和緊急情況的語言服務規劃和協調，從而消除居民參與城市進程的障礙 。

提出修正立法的第十區市議員華頌善（左）。（記者李怡／攝影）
提出修正立法的第十區市議員華頌善（左）。（記者李怡／攝影）

第10區市議員華頌善表示，移民社區為舊金山的文化結構和經濟做出了貢獻，因此必須繼續擴大和加強市府的語言服務，以確保每個人都能參與城市進程建設。對「語言使用條例」這些修訂，發起自他的辦公室、市議員陳詩敏、移民權利委員會、移民事務辦公室（OCEIA），以及語言使用網絡和社區倡導者。他將繼續與所有城市部門合作，確保提供優質的語言無障礙服務。

陳詩敏表示：「語言和文化能力對於提供公平的城市服務至關重要。感謝市議員華頌善提出了這項重要立法，並將服務範圍擴大到非英語和英語水平有限的社區和人士。」

語言使用條例的一些主要修正案包括：平等獲取城市信息的機會。確保口譯和筆譯的定義清晰。為不遵守「語言使用條例」的城市部門提供指導和補救措施。擴大數字服務和社交媒體的語言使用範圍。公共標示必須增加使用三種語言：中文粵語、西班牙語和菲律賓語，無論人口變化如何。對年度語言訪問總結報告提出要求。要求各部門張貼關於提供語言服務的通知。

舊金山市議員宣布「語言使用條例修正案」立法，以完善非英語社區語言無障礙服務。（記...
舊金山市議員宣布「語言使用條例修正案」立法，以完善非英語社區語言無障礙服務。（記者李怡／攝影）

「語言使用條例」的修正案將於秋季在市議會進行聽證，公眾將有機會發表評論。對修正案的公眾意見也可以通過電子郵件發送至 [email protected]， 或郵寄至市議會： City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 244, San Francisco, CA 94102 。

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