布里德簽署146億年度財政預算 創歷史新高

布里德簽署146億元年度財政預算創歷史新高，公共安全放首位。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 26日簽署了舊金山2023-2024與2024-2025兩個財政年度，每年146億元的財政預算 。市議會預算主席陳詩敏 (Connie Chan)、各市議員以及眾多市政官員一起出席了簽字儀式。

舊金山年度146億元的城市預算，創下歷史新高。預算將優先考慮公共安全、無家可歸者、行為健康服務以及支持恢復舊金山市區經濟，同時消除巨額赤字。

布里德表示：「本次公布的預算，將會為城市繁榮奠定基礎。通過市府各部門和社區合作夥伴的持續努力和協作，將推動舊金山向前發展，繼續專注於為世界遊客和當地居民提供清潔安全的城市環境、推動城市經濟復甦、應對芬太尼危機、提升市民就業、增加可負擔性住房建設等，創造美好舊金山的未來。」

陳詩敏表示：「這是充滿挑戰的預算年，有很多工作需要做。今天慶祝邁出里程碑的一步。明天我們埋頭工作吧，前面的道路很艱難。」

公共安全預算方面，市府在未來兩年內將支持招募220名警員招募，初步目標是到2024年達到1800名警官。預算還包括替代警務計畫，如公共安全大使、護送服務、社區主導的預防和制止暴力干預措施，以及基於社區的受害者支持服務等。

恢復市中心經濟部分，為了保持現有企業的穩定，布里德提議，將某些服務的預定增稅推遲到2025年。為了讓更多企業回到舊金山，減少辦公室空置率，對新企業提供最多三年的稅收優惠，並降低商業租金。

預算支持在五年內將遊民減少一半的目標。這一目標建立在舊金山自2019年以來無家者減少15%的基礎上，再增加545個新的無家者住房安置，安置屋數量相較於2018年增加了55%。

為弓強化行為健康治療，預算將為癮君子或是心理障礙患者擴大安置400張治療床位、實施心理健康服務、為高風險環境中的藥物過量預防服務提供資金，例如建設散房公寓 (SRO)、成癮護理專家以及街頭外展工作。

預算還將投資 推進舊金山市的氣候行動計畫，目標是到2040年讓舊金山成為淨零排放城市。將為環境局的運作提供資金，以實現淨零排放。

2020年6月，市長和市議會曾宣布，舊金山每年向非裔社區持續投資6000萬元。這項計畫包括對小型或新興非裔企業的技術和財務援助、房屋所有權和財產維護支持、身心健康支持，以及通過教育、輔導和職業規畫提供的青年支持。布里德的擬議新預算將保留這些投資，並在未來兩年繼續推進。

擬議預算撥款對象還包括機場、舊金山公用事業委員會和舊金山市交通局。