我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

布里德簽署146億年度財政預算 創歷史新高

記者李怡／舊金山報導
布里德簽署146億元年度財政預算創歷史新高，公共安全放首位。（記者李怡／攝影）
布里德簽署146億元年度財政預算創歷史新高，公共安全放首位。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德 (London Breed) 26日簽署了舊金山2023-2024與2024-2025兩個財政年度，每年146億元的財政預算。市議會預算主席陳詩敏 (Connie Chan)、各市議員以及眾多市政官員一起出席了簽字儀式。

舊金山年度146億元的城市預算，創下歷史新高。預算將優先考慮公共安全、無家可歸者、行為健康服務以及支持恢復舊金山市區經濟，同時消除巨額赤字。

布里德表示：「本次公布的預算，將會為城市繁榮奠定基礎。通過市府各部門和社區合作夥伴的持續努力和協作，將推動舊金山向前發展，繼續專注於為世界遊客和當地居民提供清潔安全的城市環境、推動城市經濟復甦、應對芬太尼危機、提升市民就業、增加可負擔性住房建設等，創造美好舊金山的未來。」

陳詩敏表示：「這是充滿挑戰的預算年，有很多工作需要做。今天慶祝邁出里程碑的一步。明天我們埋頭工作吧，前面的道路很艱難。」

公共安全預算方面，市府在未來兩年內將支持招募220名警員招募，初步目標是到2024年達到1800名警官。預算還包括替代警務計畫，如公共安全大使、護送服務、社區主導的預防和制止暴力干預措施，以及基於社區的受害者支持服務等。

恢復市中心經濟部分，為了保持現有企業的穩定，布里德提議，將某些服務的預定增稅推遲到2025年。為了讓更多企業回到舊金山，減少辦公室空置率，對新企業提供最多三年的稅收優惠，並降低商業租金。

預算支持在五年內將遊民減少一半的目標。這一目標建立在舊金山自2019年以來無家者減少15%的基礎上，再增加545個新的無家者住房安置，安置屋數量相較於2018年增加了55%。

為弓強化行為健康治療，預算將為癮君子或是心理障礙患者擴大安置400張治療床位、實施心理健康服務、為高風險環境中的藥物過量預防服務提供資金，例如建設散房公寓 (SRO)、成癮護理專家以及街頭外展工作。

預算還將投資推進舊金山市的氣候行動計畫，目標是到2040年讓舊金山成為淨零排放城市。將為環境局的運作提供資金，以實現淨零排放。

2020年6月，市長和市議會曾宣布，舊金山每年向非裔社區持續投資6000萬元。這項計畫包括對小型或新興非裔企業的技術和財務援助、房屋所有權和財產維護支持、身心健康支持，以及通過教育、輔導和職業規畫提供的青年支持。布里德的擬議新預算將保留這些投資，並在未來兩年繼續推進。

擬議預算撥款對象還包括機場、舊金山公用事業委員會和舊金山市交通局。

預算 舊金山 投資

上一則

後院闖20街貓 聖荷西華婦善心餵食 並決定這樣做

下一則

加州全保明年調漲9.6% 費用由納稅人買單

延伸閱讀

3個月7人… 捷運上吸毒過量死 人數續增

3個月7人… 捷運上吸毒過量死 人數續增
舊金山汽車破窗竊盜案 這5街口最多

舊金山汽車破窗竊盜案 這5街口最多
鼓勵建商蓋房法案 舊金山市議會通過

鼓勵建商蓋房法案 舊金山市議會通過
金山市長胞兄 獲減刑12年8個月

金山市長胞兄 獲減刑12年8個月
金山華埠美食節 人潮湧入

金山華埠美食節 人潮湧入

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美