灣區租房競爭降溫 租客喊仍難租到

矽谷一直存在住房嚴重短缺、租房市場競爭激烈的問題。而現在高達7%的房屋貸款利率和動輒百萬元的房價，讓很多原本計畫買房的人不得不放棄這個念頭轉而租房。（記者葛歆睿／攝影）

根據最新報告，舊金山 灣區的北灣、中半島和東灣，是今年第一季度加州 競爭相對較不激烈的租賃市場，但租房者的實際體驗可能大不相同，有租客表示，租房依然很難。

全國公寓掛牌服務公司RentCafe的報告分析了美國137個租賃市場的數據，並根據多種因素計算了每個城市租賃競爭力，包括：公寓入住率、平均空置天數、每套公寓的潛在租戶、續租率、和新租客比例期內竣工的公寓。

數據表明，目前在北灣、舊金山半島和東灣找到出租公寓相對容易。但租房者的實際體驗可能大不相同。今年早些時候，中國留學生鄧越川和女朋友在舊金山半島的聖馬刁和紅木城一帶尋找一居室公寓，發現競爭非常激烈。

「價格划算的基本上都是老舊的小黑屋，要不就是位置不好。各方面都特滿意的，就必須要動作快，甚至用搶的。」鄧越川說，「我們最喜歡的地方，被其他人加價租下。我們最終租到的那間也有很多人去看，如果沒有及時下手肯定很快就會沒有了。」

由於公司不再允許遠程辦公，上個月才搬回南灣的華人William表示，他透過微信群很順利地找到轉租的公寓。但租期只有三個月。因此他現在又開始看房，而這次就沒有那麼順利了，「價格貴不說，選擇還特別少。媒體天天說多少人逃離加州，本來還以為這次回來租房會容易些，但實際上感覺比之前還難。」

矽谷 一直存在住房嚴重短缺、租房市場競爭激烈的問題。而現在高達7%的房屋貸款利率和動輒百萬元的房價，讓很多原本計畫買房的人，不得不放棄這個念頭轉而租房。此外，像William一樣疫情期間離開又回來的人也不在少數。除了公司叫停遠程辦公以外，也有人工智能AI和其他創新吸引人才回流的因素。

報告稱，在北灣、舊金山半島，公寓平均空置時間為44天，每個空置單元吸引了大約7名潛在租戶。在東灣，公寓空置時間約為43天，每個單元吸引大約9名潛在租戶。

然而，在矽谷，公寓平均空置時間僅為36天，每個空置房間大約有13名潛在租戶。全國平均租房時間為43天、9 人，比去年的36天、13人有所下降。

對於尋找公寓的人來說，入住率很重要，因為它標誌著可用性。北灣、舊金山半島的入住率為92.9%，東灣為94.1%，矽谷為95.6%。全國平均水平為94%。

新公寓只占市場的一小部分，在北灣、舊金山半島占比0.4%，東灣0.49%，而矽谷的占比更小，新建公寓僅占市場的0.16%。