聖荷西武裝入室盜竊 1男、4青少年被捕

吉爾洛居民哈利因涉嫌入室盜竊和謀殺未遂，被關押在聖他克拉拉縣監獄，不得保釋。（聖荷西警察局提供）

聖荷西 警方表示，一名男子和四名青少年因涉嫌上個月在南聖荷西武裝侵入一處民宅盜竊和謀殺未遂而被捕。

6月11日，警察接到報警來到位於Bendor Drive 100街區的一戶人家。據調查人員稱，嫌疑人至少向受害者開槍一次。受害者被送往醫院，目前情況穩定。有關該事件的更多詳細信息尚未公布。

7月18日，警方在聖他克拉拉市逮捕了吉爾洛居民哈利 （Evan Haley）。他今年20歲，因涉嫌入室盜竊和謀殺未遂，目前被關押在聖他克拉拉縣監獄 ，不得保釋。當局沒有透露他何時會因指控出庭。

警方還逮捕了四名青少年。他們被關押在聖縣青少年監獄。由於年齡原因，他們的身分沒有被公開。

據警方稱，搜查嫌疑人的家時發現了五支手槍，其中一支是私人製造的「幽靈槍」，還有四支未經註冊的槍枝。警方還繳獲了加長彈匣、鼓彈匣和數百發彈藥。

警方要求任何了解此案信息的人透過電子郵件，或致電408-277-4166，聯繫搶劫組的Yee警探。還可以透過P3TIPS應用程序、舉報熱線408-947-7867，或訪問www.svcrimestoppers.org匿名舉報。