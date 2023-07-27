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回鍋選聖荷西市議員 朱感生挑戰柯恩

編譯組

一位前加州立法者正在爭取他原來的聖荷西市議會席位，而目前在該席位上的是他的親密政治盟友。

前加州眾議員朱感生（Kansen Chu）曾代表聖荷西第四選區。他與現任第四選區市議員柯恩（David Cohen）都是在大約20年前的貝律耶沙聯合學區（Berryessa Union School District）委員開始其政治生涯的。

朱感生最初鼓勵柯恩在2006年競選學區委員，從那時起，兩人在政治生涯中一直相互支持。

朱感生於6月7日在Instagram上宣布競選市議員，打出了「Experience that Delivers」的口號，正式向尋求連任的柯恩發起挑戰。他告訴聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）：「在與家人和許多第四區居民商議後，我決定競選聖荷西市議員。」

柯恩自2021年以來一直擔任第四區議員。他說，幾個月前就聽到朱感生考慮競選他的席位的傳言，但目前正專注於他自己的連任競選活動，稱自己還有一些長期項目想要完成。

「我有些驚訝，覺得很失望，」柯恩告訴焦點報，「他用自己的野心來面對我們多年來建立的關係。」

朱感生表示，他的參選與柯恩無關，而是出於對城市最佳利益的考慮。「我很高興為第四區的選民提供一個選擇，這與柯恩、朱感生，或其他任何人都無關，只關係到聖荷西現在和未來的生活質量。」他說。

朱感生在加州眾議會任職六年後，於2020年放棄競選連任，離開州眾議會回到貝律耶沙聯合學區擔任教委一年。由於家庭成員健康問題，他於2021年離職，以便在母親去世前有更多時間陪伴她。

朱感生告訴聖荷西焦點報，他的政綱將重點關注公共安全、無家可歸者和住房問題以及城市公園和娛樂服務，包括為老年人和兒童提供項目的社區中心和圖書館。

「在我母親去世之前，這裡是我四代同堂的家；在可預見的未來，我的家人將生活在這裡，」朱感生說，「我想回饋社會，是出自對這裡人民的愛。」

聖荷西 加州 學區

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