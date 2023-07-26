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舊金山汽車破窗竊盜案 這5街口最多

編譯廖宜怡／綜合25日電
舊金山汽車破窗盜竊事件層出不窮，當局公布案件數量最多的地點。（電視新聞截圖）
舊金山汽車破窗盜竊事件層出不窮，當局公布案件數量最多的地點。（電視新聞截圖）

舊金山North Point Street和Larkin Street街口，總是可以看到絡繹不絕的遊客進出Ghirardelli Square、拿著冰淇淋和購物袋漫步在海濱。然而，這裡卻是舊金山汽車破窗盜竊案發生得最多的地區。

鑑於舊金山近年來汽車破窗盜竊事件層出不窮，警方對當地2018年到2023年發生的汽車破窗盜竊事件進行了分析，將市區各路口依案件發生數量多寡進行排名。結果證明，舊金山旅遊區的十字路口通常是盜竊最嚴重的地方。

以North Point Street和Larkin Street街口為例，這個地點2022年共發生了374起汽車破窗盜竊案，為全市最多，2018年時為143起。排名第二到第五名的是Francisco和Montgomery（291起）、Steiner和Hayes（248起）、Kearny和Francisco（205起）、Taylor和Beach（199起）。

在過去一年內，至少發生100起事件的十字路口中，自2018年以來增幅最大的是Columbus和 Leavenworth、Francisco和Montgomery、Steiner和Hayes，North Point和Larkin以及3街和Cargo Way。

在案件發生數量最多的前十個十字路口中，有三個位於舊金山市議員潘正義（Dean Preston）的選區。潘正義表示，他會在秋季召開聽證會，包括市長布里德（London Breed）辦公室、警局和其他單位，都將在聽證會上提出減少汽車破窗盜竊案的具體計畫。

潘正義說：「我仍然擔心本市的汽車破窗盜竊犯罪，我們應該讓公眾知道，這個城市是否採取了解決問題的措施，以及哪些有效，哪些無效。」

舊金山警局發言人瑟納夫斯基（Evan Sernoffsky）發出聲明表示，汽車破窗盜竊案的嫌犯通常來自舊金山以外的地區，對停在旅遊點的汽車下手。他說，警局正在進行策略性工作，以識別犯罪網路，並進行逮捕。

在市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）的選區中，也有四個主要犯罪地點。佩斯金表示，舊金山東北區已成為旅遊業和汽車破窗盜竊的重災區。他坦承，警金山警局人力的確有短缺的問題，但他已厭倦因為沒有足夠警力所以無法執法的說法。

佩斯金說：「在我看來，我們可以做得更好。我們知道案件通常在哪裡發生，而且很多都是有組織性的，不是隨機的。」

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