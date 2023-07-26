加州撥1600萬 助調查失蹤原住民

聖伯納汀諾選區加州眾議員拉莫斯，州眾議會唯一美洲原住民。（取材自官網）

加州 州府日前決定撥款1600萬元，用於支持調查失蹤和遭謀殺的印地安部落原住民 案件。

據報導，州府將向全州範圍內的聯邦認可的印第安部落提供資金，用於辨別、調查和公開有關失蹤和遭謀殺原住民案件。內陸帝國（Inland Empire）地區有13個聯邦認可部落。民主黨籍聖伯納汀諾選區加州眾議員拉莫斯（James Ramos）表示「很高興這些資金將有益我們社區以及加州其它地區，將產生積極的變化。」拉莫斯是加州州議會中唯一美洲原住民。

根據一項由國家司法研究所（National Institute of Justice）資助的研究，原住民女性在一生中有佔84.3%的人經歷暴力，相比之下，白人婦女的比例為71%，其中包括更高比例的性暴力、伴侶施加的身體暴力，以及伴侶施加的跟蹤或心理侵害。原住民男性也更有可能成為暴力的受害者，81.6%的原住民男性在一生中的某個階段成為暴力受害者，而這一比例在白人男性中為64%。

然而，對民住民遭受暴力犯罪的調查仍然不足。截至2016年，國家犯罪信息中心報告稱，全美有5712名失蹤的原住民婦女和女童，包括美洲原住民和阿拉斯加原住民，但其中僅有116起案件被登記在國家失蹤和身分不明人士信息資料庫中。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，對此狀況需要「迫切地」找到解決方案。

為紀念原住民失蹤和遭謀殺全國宣傳日，邦塔在2023年5月3日於州府沙加緬度的新聞發布會上表示「原住民從遠古時代就把這塊土地作為家園。然而，今天不幸現實是，許多部落社區感到受威脅，原住民擔心親屬、母親、女兒和姊妹可能會失蹤，可能會遭受暴力和謀殺。」

2022年，加州預算 中已提供400萬元的一次性撥款，作為用於解決部落領地公共安全問題撥款1200萬元計畫的一部分。新預算再次增加了撥款1200萬元，也充分顯示州府在這方面的強大助力。

根據加州預算摘要所述，這項資金將專門用於幫助加州部落辨識、收集案件層級數據、公開、調查和解決涉及失蹤原住民案件。該資金用於部落警方和檢察官的資源，提供心理輔導服務、教育和其它相關活動。