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從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

從亞歷桑納州走私瓶罐 1家8口涉回收詐騙加州760萬

記者劉先進／屋崙報導
加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收，並給予5分或10分的回報。（取自加州回收廳官網）
加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收，並給予5分或10分的回報。（取自加州回收廳官網）

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 與加州回收廳廳長瓦格納 (Rachel Machi Wagoner) 25日表示，對河濱縣（Riverside）一起實施回收欺詐計畫的八名同一家庭的成員提起訴訟。在長達八個月的時間中，8個犯罪嫌疑人從亞歷桑納州運來數噸州外材料進行兌換，騙取了加州飲料容器回收計畫的760萬元。他們面臨多項指控，包括回收欺詐、重大盜竊和共謀。

加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV，也稱退稅值）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收，並給予5分或10分的回報。加州消費者每次在州內購買符合CRV標準的瓶罐時，都會為CRV計畫提供補貼。根據該計畫，只有來自加州的回收材料才有資格兌換這些資金。

2022年10月，州司法廳 (DOJ) 對犯罪嫌疑人在河濱縣經營的一組回收中心展開調查。結果發現，8個月的時間內，嫌疑人從亞歷桑納州走私了178噸鋁罐和塑膠瓶，並將其運送到河濱縣的無證地段。嫌疑人隨後非法兌換760萬的CRV資金。而亞歷桑納州沒有為這些瓶罐提供兌換價值的回收計畫。

司法廳調查回收欺詐小組 (RFT) 於是對八名被告提出了指控。該小組的探員還對六個地點發出了搜查令，結果查獲了106萬1499元和更多非法進口的飲料容器。所有嫌疑人都將被關押在河濱縣監獄。這8人包括岡薩雷斯（Maria  Gonzalez）薩恩思（Francisco  Saenz）等。

邦塔表示，加州的回收計畫由消費者出資，有助於保護環境和社區。那些試圖通過犯罪活動破壞其完整性的人將被追究責任。「我感謝勤勉調查員團隊以及我們在加州回收公司的合作夥伴，他們揭露了這一欺詐陰謀，感謝他們共同努力保護屬於加州回收消費者的資金。」

瓦格納（Rachel Machi Wagoner）表示，加州回收押金系統使州近5萬億個瓶罐免於被丟棄或填埋，加州絕不容忍針對該系統的欺詐行為。回收廳與州司法廳合作正在努力阻止犯罪分子，保護屬於加州人民的資金。

州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 表示，在長達八個月的時間中，8個犯罪嫌疑人...
州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 表示，在長達八個月的時間中，8個犯罪嫌疑人從亞利桑那州運來數噸州外材料進行兌換，騙取了加州飲料容器回收計畫的 760 萬元。（記者劉先進╱攝影）

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