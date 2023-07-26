涉毆88歲婦 兇嫌是仇亞累犯 也曾攻擊前屋崙華埠商會會長

陳錫澎向本報確認，該案嫌犯拉姆齊也是在2021年4月29日屋崙百老匯街700號路段從背後襲擊他的襲擊者。（本報資料照片）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）25日宣布，27歲的屋崙居民拉姆齊（James Lee Ramsey）因在Ellis街區無端襲擊一名88歲亞裔 婆婆，被指控多項重罪。前屋崙華埠商會會長陳錫澎向本報確認，該案嫌犯拉姆齊正是在2021年4月29日屋崙百老匯街700號路段從背後襲擊他的攻擊者。據他了解，拉姆齊是在一年前被釋放。

地檢長辦公室的聲明中表示，拉姆齊在21日被舊金山警局逮捕，現被提出多項重罪指控，包括虐待長者重罪、可能造成嚴重身體傷害攻擊罪、造成嚴重身體傷害毆打罪等。另外，他還被指控一項與現場第二名受害者有關的毆打輕罪和破壞公物輕罪。

「拉姆齊被指控的罪行非常可怕，」謝安宜說：「感謝目擊者在警察到達前，將拉姆齊控制在現場並確保他沒有逃跑。我的辦公室代表受害者，以及每一位受夠了這種無恥暴力的舊金山居民，維護正義並尋求讓他為自己的罪行負責。」

拉姆齊於21日上午11時16分左右無端襲擊一名88歲亞裔婆婆，將受害者踢倒在地。一名目擊者將拉姆齊制伏在現場，直到警察到達。 據稱，拉姆齊還毆打了目擊者。 警察在現場提供援助並召來了醫務人員，將亞裔婆婆送往當地醫院。婆婆受傷但並沒有生命危險。

2021年4月29日，前屋崙華埠商會會長陳錫澎被25歲的嫌犯拉姆齊背後用拳頭襲擊，造成頭部、膝蓋擦傷。嫌犯下狠手時口中還怒罵種族歧視話語。儘管拉姆齊在事發當天已被阿縣地檢處指控仇恨犯罪 ，以及襲擊或毆打造成嚴重人身傷害罪和違反假釋規定罪，但由於拉姆齊有精神健康問題，並對可能造成重大身體傷害的武力攻擊指控表示不抗辯，換取阿縣地檢處撤銷仇恨犯罪指控。

陳錫澎向本報表示，在聽到拉姆齊襲擊88歲亞裔婆婆的案件，並不感到驚訝。他認為，該案涉及仇恨犯罪，但對於是否能最終以仇恨犯罪定罪並不樂觀：「我覺得在法律上，我們應該要比較容易能將仇恨犯罪定罪。」他呼籲立法者做出改變，降低仇恨犯罪定罪門檻，阻止類似傷害人的案件繼續發生。

拉姆齊定於25日下午在舊金山法庭提堂。陳錫澎表示，如果有需要他會出庭作證，為該案以仇恨犯罪定罪提供證據。由於拉姆齊構成公共安全風險，檢察官正在尋求對他進行審前拘留。 如果所有指控均成立，拉姆齊將面臨超過10年監禁。