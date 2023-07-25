舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車戰

王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山 國際機場從2021年6月開始，提供給入境旅客所使用的行李推車酌收8美元的租借費用，並在行李轉盤旁安置推車租借機，需要刷卡或付現金才能領取推車。這項規定近期取消，但許多旅客抵達機場才發現找不到原本推車租借台。工作人員告知下，才知道現在可以免費使用行李推車。7月中旬剛從舊金山機場入境的王太太一家人，就遇上行李推車免費的政策。卻沒想到因同時抵達多架班機，入境旅客眾多演變成搶車大戰。

王太太一家四口於7月19日傍晚抵達灣區 ，從舊金山國際機場入境美國，當時同時抵達的班機還有兩、三架。她們在尋找推車時，才知道租借推車已改為免費借用。然而免費借用的推車卻在現場連一台都找不到。這時看到工作人員正推著一排推車。旅客瞬間一窩蜂前來搶車，把手直接都放在手把上要拉車。等工作人員安置好推車後，推車一下子就被搶光。

王太太表示，大家看到推車要用搶的，都很驚訝，覺得很誇張。

由於王太太從台灣搬了很多中文繪本書籍，裝書的行李都沒有輪子，一定需要使用推車。全家12件行李要搬運，卻只搶到一台推車的他們，還需要再等候其他的推車協助。他們接下來又在原地等候了至少15分鐘。

最後在第二輪推車推進來時，搶到第二台推車，終於將所有行李安放在推車上，全家順利走出機場大門與司機會合。她說：「幸好，我家還有先生在。不然我一個人帶兩個孩子回來，怎麼處理？」

與王太太同架飛機抵達機場的Karen Chiang，入境總計有14件大型行李。由於行李數多又攜家帶眷，Karen一抵達行李轉盤處，就決定直接找付費的行李搬運服務。一件行李收3元服務費，一趟行李搬運到車上的費用含小費接近50元。她說：「工作人員會幫忙搬下轉盤拖出去，再幫忙搬上車。適合要顧小孩，又因為搭機而疲憊不堪的家長。」

另外還有近期剛抵美的江小姐一家，因為抵達舊金山國際機場時，先去完成Global Entry所需的面試 流程。等到抵達行李轉盤時，現場已經沒有什麼旅客，不僅沒有人搶推車，地勤人員還協助將推車推來，服務周到。