郵局預約護照面試也塞車 矽谷媽刷網2周才成功

郵局護照面試一天只有六個現場申辦的名額，如果前一個等候者是一組家庭成員，很有可能當天的申辦名額就額滿。(受訪者提供)

正值疫情 解封後第一個暑假，美國人辦理新護照與換發護照申請大塞車，需要等候逾四個月才能收到護照。連帶第一線預約護照面試 的郵局，也是預約滿滿。記者實際觀察發現，至少要到三周後才有零星郵局預約名額。而網站只開放一個月內的預約。對於急需面試申請護照的民眾，只好半夜一直狂刷線上網站，只求能預約到一周內的護照面試機會。

居住在舊金山灣區 的親子部落客「機智的美國生活」小編盧音秀(Irene Lu)表示，她為辦理護照郵局面試，從現場等候超過一小時被勸退。為了預約網站的面試名額，半夜都在狂刷郵局護照預約頁面，只為了趕上全家護照換發的時間，讓旅程能夠如期進行。

盧音秀表示，大多數郵局都有當天入場面試名額，但是名額有限，僅有六名。一開始為了趕上護照換發的時間，她選擇無需提前預約的現場面試名額。當她抵達東灣佛利蒙的郵局時已是下午2時，而面試開始時間是2點半。她排了現場面試候位，等了逾一個小時後，被現場的工作人員勸退。原來前五名是一個家庭早上10點半就來排隊，就為了等候下午2點半的面試，全家足足等候四小時。再加上一位中午抵達的現場候位者，當天的名額就滿了。

由於沒有排到郵局的當天面試，盧音秀就開始狂刷郵局的線上預約名額。「之前我都隨意刷刷就有隔天的面試機會，最近真的好難喔！」身為辦理各項文件好手的盧音秀，也不禁抱怨，最近要預約郵局護照面試的難度增加許多。

最後盧音秀終於在狂刷網頁的狀況下，預約到有人放棄的名額，順利拿到隔天的面試預約。她表示：「網站存在缺失。每次進去有看到名額，但不見得能預約成功。只要看到空檔就要一直更新刷名額，最後還是能預約到。」她還分享到，晚間11點59分準時刷郵局網頁，雖然官網有可能發生當機的狀況，還是要繼續刷網站，就有可能撿到時間更近的預約名額。

但這整個刷網站搶預約名額的時程，她整整花了兩個禮拜，才預約到一家四口的護照面試。她建議，如果不是急著需要護照的面試，可以準時在系統開放時，預約最新釋放的名額。不用像她因為時間緊湊，一直刷網站。