威善高籲增收過橋費 金山2市議員反對

威善高提高過橋費議案在舊金山市議會受阻。（記者李怡╱攝影）

代表舊金山 的加州參議員威善高（Scott Wiener）、多位州立法者以及相關社區團體，上月提出一項通過提高過橋費以資助公共交通的SB532議案，也稱「安全、清潔和可靠的公共交通緊急法案」。此議案現在遭到舊金山兩位市議員華頌善和陳詩敏的反對。他們認為議案會對低收入 和有色人種社區、市區經濟恢復造成負面影響。

SB532議案將在五年內暫時提高在灣區 的七座加州管理的過橋費1.5元，即從現有的7元增加到8.5元。通行費上漲資金將用於提供公共交通資金，以防止服務削減，同時提高車輛的安全性、清潔度等方面。

市議員陳詩敏表示：「我不支持增加過橋費。很多來舊金山通勤的人們不僅使用公共交通，他們也開車來。過橋費對很多人來說將是經濟負擔。」她指出，提高過橋費可能會加劇市中心經濟復甦的挑戰。

代表低收入和有色人種社區灣景區的市議員華善頌，列舉了通行費上漲對依賴過橋通勤的低收入人群產生的負面影響。他表示，提案對低收入社區、有色人種社區和經濟困難市民產生負面影響，因此絕對需要在市議會中再進行討論。社區居民有權利了解更多影響。

威善高此前曾表示：「由於疫情帶來的公共交通機構財政斷崖，灣區公共交通機構未來受威脅。如果沒有額外幫助，將導致嚴重的公共交通服務削減。」他指出，SB532議案將為灣區交通系統提供「關鍵的生命線資金，確保它擁有為居民提供安全、可靠的服務所需的資源」。

根據SB532議案，將增加通行費的橋梁，有舊金山-屋崙海灣大橋（San Francisco-Oakland Bay Bridge）、聖馬刁-海沃大橋（San Mateo-Hayward Bridge）、列治文-聖拉斐大橋（Richmond-San Rafael Bridge）、敦巴頓橋（Dumbarton Bridge）、卡奎內斯橋（Carquinez Bridge）、貝尼西亞-馬丁內斯大橋（Benicia-Martinez Bridge）以及安蒂奧克橋（Antioch Bridge）。舊金山金門大橋不包含在其中。

如議案通過，上述7座大橋的通行費將於2024年1月至2028年12月期間生效。在這五年期間，上漲的通行費每年將帶來約1.8億元的收入。

這項議案已經獲得了舊金山交通管理局董事會的支持。舊金山交通局局長譚林(Jeffrey Tumlin) 表示，交通局將在2025年面臨嚴重財政斷崖，最早可能在今夏做出決定，削減舊金山多達20條Muni公交系統線路。