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兆彩頭獎累計8.2億 史上第五大獎金

編譯陳盈霖／綜合報導
25日兆彩累積獎金為8億2000萬元。（美聯社）
25日兆彩累積獎金為8億2000萬元。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，少了10億元勁球（Powerball）大獎的人，仍有機會贏得25日兆彩（Mega Millions）累積獎金8億2000萬元大獎，這筆獎金是兆彩史上第五大獎金。中獎後，選擇不同的領取方式，實際獲得的金額會減半。

法律要求加州彩券局（California Lottery）預扣聯邦稅，具體得獎金額會依居住的州有所不同。根據「加州彩券中獎者手冊」（California Lottery Winner's Handbook），彩券局至少須預扣24%聯邦稅。

該手冊指出，雖然加州並未對彩券進行州和地方稅的預扣，但中獎者可能還需支付其他稅金。根據USAMega.com，得主獎金的37%可能最終會被用於支付稅金。25日若開出兆彩大獎，得主接受一次性現金選擇，將獲得超過2億6500萬元。若是選擇往後30年分期領取，共可領取5億1770餘萬，每年約1700萬元。

本月19日，加州一名幸運得主贏得10億元勁球大獎，中獎的彩券是在洛杉磯市中心華爾街（Wall Street）1205號的拉斯帕爾米塔斯迷你超市（Las Palmitas Mini Market）售出。

加州 勁球 華爾街

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