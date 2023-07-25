金山凶殺案上半年發生29起 較去年上升

舊金山上半年發生槍擊凶殺案共計29起。圖為街頭的警車。（記者李怡／攝影）

舊金山 警方24日表示，上周日舊金山米慎區發生槍擊 案件導致一人死亡。上周五晚，在田德隆社區發生凶殺案導致一人死亡。 2023年截至7月16日，舊金山已確認發生29起凶殺案，比去年同期有所上升。

2023年迄今為止，田德隆地區發生了六起凶殺事件。舊金山警察局（SFPD ）表示，任何了解槍擊凶殺事件信息的民眾，可撥打匿名舉報熱線 (415) 575-4444。

舊金山市政府數據顯示，過去五年內舊金山市槍擊案件增加了74%，近900人受害，158人死亡。槍枝暴力每天都在奪走無辜的生命，摧毀了無數的家庭以及社區。舊金山市議員正在提出新立法，以保護市民安全，在公共場所禁槍，為居民帶來更多的安全感。

近日，舊金山市議員司嘉怡與市府律師邱信福聯合起草新法，以增加更多禁槍場所，如電影院 、宗教拜會場所、餐廳等公共場所，均禁止攜帶槍枝。立法議案已提交市議會審議。

據了解，2023年迄今，全國已發生291起大規模槍擊事件。每年約有4萬3000位民眾死於槍殺。聯邦最高法院於2022年推翻了紐約州100多年來需要正當理由才能獲得隱藏持槍執照的法案，允許公共場所持槍。這一聯邦法的裁決，對舊金山持槍情況產生了直接的影響，導致申請隱蔽持槍許可的人數激增。