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為東尼班奈特贏大獎 這首「舊金山的歌」險無人問津

編譯廖宜怡／綜合報導
美國傳奇爵士樂歌手東尼班奈特（右）名曲「我的心留在了舊金山」，是由兩名灣區年輕人當年於紐約所創作。（美聯社）
美國傳奇爵士樂歌手東尼班奈特（右）名曲「我的心留在了舊金山」，是由兩名灣區年輕人當年於紐約所創作。（美聯社）

唱紅「我的心留在了舊金山」（I Left My Heart in San Francisco）的美國傳奇爵士樂歌手東尼班奈特（Tony Bennett）21日辭世，但較不為人所知的是，這首膾炙人口的歌曲並非出自東尼班奈特之手。

這首歌其實是由來自灣區的詞曲家克羅斯（Douglass Cross）和柯里（George Cory）當年在紐約所創作，但一直沒有人慧眼識英雄。直到七年後，東尼班奈特在一次巡迴演唱中發現了它，才將它買下，收錄在新專輯中的B面。

數十年後，東尼班奈特告訴舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）：「專輯發行幾周後，一位哥倫比亞唱片公司代表打電話給我，說『舊金山』這首歌非常受歡迎。」

克羅斯和柯里在灣區長大，兩人於1948年在軍隊中認識，1954年創作了「我的心留在了舊金山」，向家鄉致敬。他們從一開始，就對這首歌抱有複雜的情感。

柯里1966年對紀事報說：「一開始歌名是『當我回到舊金山時』，後來改成『當我回家時』，但這兩個歌名我們都不喜歡，所以改成了現在的歌名，雖然有點老土。」

克羅斯說：「業界的人都說，這首歌不夠商業化，誰要在美國其他地方唱這首歌？」

七年後，東尼班奈特的音樂總監、也是舊金山本地人的沙龍（Ralph Sharon），詢問克羅斯和柯里，有沒有可以提供給東尼班奈特在舊金山費爾蒙飯店（Fairmont Hotel）演唱的歌曲，「我的心留在了舊金山」這才重見天日。

舊金山專欄作家卡恩（Herb Caen）第一個對這首歌發表了感想，稱它是「一首無傷大雅的小曲」。但出乎所有人意料，收錄這首歌的東尼班奈特1962年專輯「Once Upon a Time」竟大受歡迎，在幾個月內賣出50萬張，並為東尼班奈特贏得第一座葛萊美獎。

隔年，有200多名藝術家以8種語言重新演繹了這首歌，包括德語、日語和捷克斯洛伐克語，這首歌的樂譜銷量中名列第一，讓克羅斯和柯里每年賺進5萬元版稅。

克羅斯和柯里後來搬回舊金山，在Brannan Street設立了工作室。克羅斯於1975年去世，享年54歲，柯里三年後也因蓄意服用過量止痛藥而去世。

舊金山 灣區 爵士樂

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